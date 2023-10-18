Коли День жіночого щастя 2023: дата та привітання в прозі

На 18 жовтня припадає цікава дата — Всесвітній день жіночого щастя. Метою цього дня є не просто піклування про жінок, а привернення уваги до проблем жіночої депресії.
Міжнародний день жіночого щастя: як привітати та чого бажати — читай у матеріалі.
День жіночого щастя в Україні святкують кілька разів на рік. Також відомо, що:
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З Днем жіночого щастя! Бажаю бути завжди щасливою, радіти життю, насолоджуватися кожною хвилиною, мріяти, завжди мати поруч вірних, надійних друзів і, головне — кохати й бути коханою. Залишайся завжди такою ж молодою, світлою, доброю, веселою та радісною, якою ти є!
З Днем жіночого щастя! Нехай твоя голова паморочиться тільки від кохання, а земля йде з-під ніг від щастя. Нехай тебе завжди зігрівають теплі слова близьких та рідних, нехай твоє серце ніколи не пізнає розчарування. Бажаю багато тобі посмішок та позитиву в житті.
Зі святом! Цього дня хочу побажати тобі найголовнішого — ментального здоров’я, психічної стійкості та багато світла, радості та добра! Бажаю завжди залишатись на позитиві!
Вітаю! Від щирого серця хочу тобі побажати душевної стійкості, любові, багато хороших моментів та неймовірних емоцій! Миру та світла тобі!
Хай доля збереже тебе
Від зла, від бід, від негараздів
Нехай в душі твоїй дзвенить,
Як пісня жайворонка, щастя.
Щастя не буває забагато,
Тож у цей чудовий теплий день
Хай буде у твоєму серці свято,
А душа співає хай пісень!
Також раніше ми ділились повним церковним календарем на жовтень 2023 року.
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