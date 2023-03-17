Свята

Коли святкують Великдень 2023 за західним обрядом та в чому відмінності

Анна Голішевська, редакторка сайту 17 Березня 2023, 15:15
Пасха
Фото: Unsplash

Більше новин
Коли святкують Великдень 2023 за західним обрядом та в чому відмінності
Ще й досі ще не оговталася від пережитого! Історія переселенки з Маріуполя, яка робить квіти з зефіру
Місячний календар риболовлі на березень 2023: коли клюватиме риба
Дати найкращого кльову: календар риболовлі на березень 2023
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дата прем’єри проекту на СТБ
Готуй українське! Прем’єра проекту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком про національну кухню
Здуття живота: що робити та які причини
Всередині ніби зараз щось лусне? Розповідаємо, що робити при здутті живота
Дивитись більше

Матеріали по темі

що подарувати дружині на день народження
12 ідей подарунків для дружини на день народження на будь-який бюджет та смак
День святого Патрика
Не хвилюйся, якщо раптом усе позеленіє. День Святого Патрика 2023: дата, історія і традиції
День космонавтики
Подія, яка змінила світ: коли відзначають День космонавтики та що відомо про це свято
свята у квітні
День сміху, День психолога, Благовіщення і не тільки: календар свят, які українці відзначатимуть у квітні 2023

Відео
0:02:18
Роман

“На мене впала вся стеля”: як підліток вижив після обстрілу будинку у Бахмуті
Карта бойових дій в Україні 17.03.2023 онлайн
Продовжують завдавати нищівних ударів по живій силі та техніці ворога: карта бойових дій в Україні 17 березня в режимі онлайн
0:07:05
Авдіївка сьогодні: наслідки обстрілів та ситуація у місті
Окупанти знищують Авдіївку постійними артилерійськими та ракетними обстрілами: яка ситуація у місті та як живуть місцеві
0:04:16
Авіаудар по драмтеатру Маріуполя: історії очевидців у роковини трагедії
Увесь театр — купа каміння, і воно кричить! Історії тих, хто вижив під час авіаудару по драмтеатру Маріуполя
0:06:09
Бахмут сьогодні: яка ситуація у місті 16 березня
Яка ситуація у Бахмуті сьогодні: про збиття ворожого літака та ускладнену логістику
0:02:34
Ракетний удар по інтернату у Харкові 15 березня: що відомо про наслідки обстрілу
Таких гучних вибухів не чули з минулої весни! Росіяни зруйнували інтернат у Харкові — наслідки жорстокого удару
0:06:40
У Чорному морі зафіксована нетипова активність ворога — Гуменюк
Нетипова активність росіян на морі — що це означає? Гуменюк пояснила маневри флоту РФ
0:03:50
Сувеніри з російської техніки
Сувенір із фронту: як волонтери виготовляють годинники з російської техніки
0:03:32
Гуртом готують для ЗСУ: як у Мирному допомагають захисникам
Готують для ЗСУ на єдиній вцілілій кухні: як люди з села Мирне допомагають захисникам
Карта бойових дій в Україні 16.03.2023 онлайн
Збили Су-25 та завдали численних ударів по особовому складу ворога: карта бойових дій в Україні 16 березня в режимі онлайн
Більше відео
Як пересадити орхідею
Читати далі
Така красива, хоч і примхлива. Розповідаємо, як правильно пересадити орхідею, щоб вона не зав’яла
Коли сіяти помідори на розсаду: календар посіву у 2023 році
Читати далі
Від насіння до стиглого овоча: коли сіяти помідори на розсаду — оптимальні дати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь