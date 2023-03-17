Коли святкують Великдень 2023 за західним обрядом та в чому відмінності

Віряни західного обряду (у народі католики) святкують Великдень згідно з григоріанським календарем — на тиждень раніше, ніж віряни східного обряду. Традиції святкування у цих конфесіях також відрізняються.

Коли католицький Великдень 2023 і як його відзначають — читай у матеріалі.

Коли Великдень у 2023 році: дата та історія свята

Цього року віряни західного обряду зустрінуть Великдень 9 квітня. А східного — 16 квітня. Свято встановлено на честь важливої події — воскресіння Ісуса Христа.

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За Євангелієм він був розіп’ятий біля стін Єрусалима. Його поховали учні, але він воскрес на третій день.

Папа Григорій XIII у 1583 році запровадив нову пасхалію, названу григоріанською. Внаслідок зміни пасхалії змінився весь календар.

Зараз дата Великодня визначається зі співвідношення сонячного та місячного календарів. Часто Великдень за західним обрядом святкують раніше юдейського або в один день з ним, та іноді свято випереджає більш ніж на місяць.

Великдень 2023: як готуються до свята

За західним обрядом, перед Великоднем увечері у храмах запалюють благодатний вогонь. Це — символ світла, яке Божий син подарував людству. Таке богослужіння — дуже урочистий процес: його розпочинають чи закінчують хресною ходою.

Священники оспівують жертовність Христа, якого розіп’яли за гріхи звичайних людей, і закликають до життя за релігійними канонами.

На богослужінні у костелах запалюють пасхал — літню свічку храму. Цей вогонь віряни розносять додому.

Великдень за західним та східним обрядом: чому дати не збігаються

325 року відбувся перший Вселенський собор в історії християнства (або Нікейський собор). Тоді вирішили відзначати Великдень у першу неділю після весняного рівнодення та повного місяця.

Але ці події не мають постійної дати, адже християнський Великдень — свято, яке постійно пересувають. Його відзначають від 4 квітня до 8 травня.

Розбіжності щодо дат Великодня виникли ще у XVI столітті через запровадження григоріанського календаря. Віряни західного обряду перейшли на нього і цим змінили систему літочислення.

А східного — розраховували все за юліанським календарем. Так і виникли розбіжності у датах релігійних свят.

Пасха за західним обрядом: традиції

Багато правил у святкуванні Великодня у цих двох конфесіях схожі. І одні, й інші дотримуються посту і Страсного тижня. Але віряни західного обряду не постять так довго, до того ж їм можна вживати молочні продукти.

Обидві конфесії вважають Великдень сімейним святом, яке завершує святкову трапезу м’ясними стравами.

Найбільша відмінність — це те, що віряни західного обряду мають особливий символ Великодня (Великодній кролик). Легенд про появу цієї традиції існує безліч, але одна з них — це те, що він приносить у кожну хату кошик із шоколадними смаколиками та ховає їх удома чи у дворі.

Також важливо зауважити, що головними святковими стравами зазвичай є кролик, індичка чи курка, а не паска.

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