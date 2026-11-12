Стиль життя Свята

Коли колядують, щедрують та посівають у 2026 році — дати за новим календарем

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 12 Листопада 2026, 14:35 2 хв.
коли колядують та посівають
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь