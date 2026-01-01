Коли посівають в Україні: якою крупою та як правильно це робити

Посівання — одна з давніх українських традицій. Вона припадає на період різдвяних свят, коли колядують, щедрують та посівають у цей період. Але роблять це у різні дні, тому треба знати, коли та що робити, прочитати про це можеш за посиланням.

Коли посівають в Україні 2026

Традиційно заведено посівати на свято Василя. Раніше це був Старий Новий рік 14 січня, але Православна церква України перейшла на новоюліанський календар. Тому дати свят змінилися, тож відтепер посівати треба зранку 1 січня, хоча дехто все ще робить це за старим стилем.

Варто зауважити, що, на відміну від колядок і щедрівок, посівати можуть лише хлопчики, юнаки та чоловіки.

Засівальники мають бути вдягнуті у традиційний одяг (вишиванки) чи чисті білі сорочки. Спершу посівають у своїй хаті, потім йдуть до хрещених батьків, родичів та сусідів.

Як та чим правильно посівати

Хлопці співають засівальні пісні та одночасно обсипають поріг господарів будинку зерном, бажаючи гарного врожаю в новому році. Утім, засівати можна не лише поріг, а й усі кімнати будинку.

Посівальники мають ходити зрання, перші можуть з’являтися у будинку ще навіть до світанку. Посівальник входить у будинок з двома мішками: один для зерна, другий — для гостинців.

Найбільше шанують перших посівальників, адже вважалося, що чим раніше прийде перший посівальник, тим більше щастя, удачі та добробуту принесе він у будинок. Тож традиційно першим посівальникам дістається більше частування.

Згідно з традиціями, посівати можна пшеницею, житом, ячменем, вівсом.

Сипати жито — бажати родині здоров’я і дітей, духовної гармонії та взаєморозуміння.

Сипати пшеницю — бажати матеріального багатства. Також вірили, що це сприяє розвитку розумових здібностей.

Овес сиплять тоді, коли у господарів є домашні тварини.

Вівсяне посипання приносить удачу в починаннях та власних справах.

Чим не можна посівати

Не можна посівати горохом, оскільки вірять, що він виник зі сліз Матері Божої. Отже, обрядове посівання ним може спричинити сльози в родині.

Крім цього, не посівають гречкою, адже вона призводить до суперечок в родині.

Традиційно хлопці мають казати: “Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця, на щастя на здоров’я, на Новий рік, щоб ще краще вродило, як торік, конопельки до стельки, льон по коліна, щоб у вас, господарю, голова не боліла!”

Але перед цим співають засівальних пісень, їх існує багато, і в кожній бажають господарям добра.

Зерно, яке розсипали посівальники, не можна підмітати до заходу сонця, інакше весь ефект від посівання піде нанівець.

Раніше господарі дякували за посівання та пригощали хлопців пирогами, окрайцем Василя, горіхами, цукерками, зараз також можуть давати дрібні гроші. А першому посівальнику також доручали обмолотити святочного снопа (дідуха), який стояв на покутті на Різдво.

