Театри, стендапи та концерти: куди піти 14 лютого у Києві

Якщо ти не хочеш сидіти вдома у День усіх закоханих, то у столиці цього дня заплановано багато цікавих подій. Наприклад, можна відвідати музей медуз, планетарій, океанаріум, піти кататися на ковзанах чи сходити до театру. Куди піти 14 лютого у Києві — читай у матеріалі.
Київський музей медуз. Тут ти зможеш побачити екзотичну колекцію живих медуз, яка розташована у центрі міста. Також тут показують наукові фільми, можна подивитися у мікроскоп та дізнатися багато цікавих фактів про життя медуз. Вартість квитків — від 130 до 300 грн.
Також можна відвідати київський океанаріум Морська казка. Це — музей із живими експонатами, де 2600 мешканців морів та океанів чекають на відвідувачів. Ціни на квитки варіюються від 200 до 300 грн.
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