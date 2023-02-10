Театри, стендапи та концерти: куди піти 14 лютого у Києві

Якщо ти не хочеш сидіти вдома у День усіх закоханих, то у столиці цього дня заплановано багато цікавих подій. Наприклад, можна відвідати музей медуз, планетарій, океанаріум, піти кататися на ковзанах чи сходити до театру. Куди піти 14 лютого у Києві — читай у матеріалі.

Куди піти 14 лютого у Києві: морська тематика

Київський музей медуз. Тут ти зможеш побачити екзотичну колекцію живих медуз, яка розташована у центрі міста. Також тут показують наукові фільми, можна подивитися у мікроскоп та дізнатися багато цікавих фактів про життя медуз. Вартість квитків — від 130 до 300 грн.

Також можна відвідати київський океанаріум Морська казка. Це — музей із живими експонатами, де 2600 мешканців морів та океанів чекають на відвідувачів. Ціни на квитки варіюються від 200 до 300 грн.

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Куди піти 14 лютого у столиці: театри

Театр на Михайлівській пропонує цього дня відвідати авантюрну комедію під назвою Еклери на мільйон (ціна за квиток — 500 грн). Київський академічний театр Колесо запрошує всіх охочих на спектакль Ніч кохання (200 грн). Київський академічний театр представлятиме 8 кроків танго (300 грн). Квитки від 60 грн можна знайти на сайті театру Лесі Українки. Вони ставитимуть спектакль Сімейну вечерю. А ось театр на Поділлі дивуватиме виставою під назвою Цар Едіп (250–700 грн). 22 театр готує тематичну виставу Квантова фізика кохання (від 290 грн). У Жовтневому палаці на День Святого Валентина показуватимуть Повернення блудного батька (250–900 грн). Чорний квадрат готує спектакль під назвою Новорічний кекс.

Куди піти 14 лютого у Києві: стендапи

Стендап та вино на Золотих відбудеться у Будинку актора. У ньому візьмуть участь відомі коміки: Настя Зухвала, Макс Вишинський, Андрій Бережко, Артур Петров (350–550 грн). Окрім цього, у День закоханих відбудеться підпільний стендап у Kooperativ. Ціни на квитки варіюються від 350 до 500 грн. Ти зможеш побачити виступи Василя Байдака, Сергія Чиркова, Антона Стенюка та багатьох інших. Підпільний стендап на трьох. Дія відбудеться в Underground Standup Club, квитки від 250 грн. На сцені виступатимуть: Вадим Кириленко, Дмитро Білоус, Юрій Коломієць.

Концерти у Києві 14 лютого

Band Pink Purple Project гратимуть улюблені балади (від 150 до 200 грн).

У Київській опері відбудеться концерт під назвою Романс в укритті (200 грн).

У Будинку архітектора буде концерт із класичною музикою (від 250 грн до 550).

Також цього дня заплановано виступ TAMERLAN & ALENA в Osocor Restaurant (600–2250 грн).

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