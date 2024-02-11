Куди піти у Львові 14 лютого — добірка ідей для романтичного побачення

14 лютого на День закоханих хочеться романтики, веселощів та приємної атмосфери. Якщо ти саме гадаєш, куди піти у Львові 14 лютого, ми підготували для тебе кілька цікавих ідей. У нашому матеріалі ти знайдеш ідеї для побачення на День святого Валентина.

Куди піти у Львові на 14 лютого — добірка романтичних ідей

Аби і цікаво, і корисно, і навіть романтично провести час разом, можна відвідати театр! У Львові 14 лютого буде кілька тематичних вистав про кохання. До прикладу, сходити зі своєю половинкою можна на такі:

У ритмі пристрасного танго — Львівська національна філармонія, 14 лютого о 18:30. Ціна: 200-500 грн.

Танцювальна вистава Мазох — !FESTrepublic, 14 лютого о 18:00. Ціна: 400-1800 грн.

Вистава Двоє на гойдалках — Палац культури залізничників Рокс, 14 лютого о 19:00. Ціна: 290-550 грн.

Якщо хочеться більше драйву та музики, можна сходити на концерт разом. 14 лютого у Львові будуть такі концерти:

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KOLA — Арена Малевич, 14 лютого о 19:00. Ціна: 599-1499 грн.

Світові хіти про кохання — Львівський театр опери та балету, 14 лютого о 20:00. Ціна: 640-1690 грн.

CHEEV — Львівський цирк, 14 лютого о 19:00. Ціна: 360-1100 грн.

Романтична музика при свічках — Львівський органний зал, 14 лютого о 21:00. Ціна: 100-250 грн.

Аби весело провести час разом та посміятися, можна відвідати стендап!

Стендап для закоханих — Cult Comedy Hall, 14 лютого о 19:00. Ціна: 400 грн.

А в Jam Factory Art Center можна сходити на добірку коротких метрів про кохання в умовах воєнного стану — Любов варта всього. Початок о 19:00, квитки по 170 грн.

Сходити також можна у кіно, на ковзанку, на виставку, майстер-клас, у квест-кімнату, боулінг. Не забувай і про “класичний” варіант — бар чи ресторан. У Львові чи не кожен бар концептуальний і тематичний, тож вибирати є з чого.

Якщо ваша пара любить поїсти, можна відвідати дегустацію або ж зробити її самостійно. Врешті, можна влаштувати затишне побачення і вдома, для цього знадобиться трохи декору та смачна їжа.

У будь-якому разі, не важливо, яке місце ти вибереш для побачення на 14 лютого. Найголовніше, аби був піднесений настрій та атмосфера кохання.

Раніше ми розповідали про ігри для двох на День Святого Валентина.

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