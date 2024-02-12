Куди піти в Києві на 14 лютого — добірка цікавих подій та ідей, що зроблять День закоханих незабутнім

День усіх закоханих уже близько, а ти досі не знаєш, як хочеш провести час зі своєю другою половинкою у столиці? Не хвилюйся, адже вибір подій та розваг у цей день доволі великий, тож ти точно зможеш обрати щось до вподоби. Детальніше про те, куди піти в Києві на 14 лютого, щоб гарно провести час з коханою людиною — розповідаємо далі у матеріалі.

Куди піти в Києві на День закоханих: перелік вистав у театрах

Жовтневий палац запрошує глядачів на виставу Попелюшка (ціна 350-890 гривень). Якщо ж ви прихильники комедії, то у Національному академічному драматичному театрі ім. Лесі Українки на День усіх закоханих буде вистава Вечеря з диваком (ціна 80-700 гривень). Квитки від 150 гривень можна придбати на трагікомедію Сімейний альбом режисера Маттео Спіацці у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. У Будинку офіцерів Збройних сил України 14 лютого йтиме комедійна вистава Сильні слабкі жінки (ціна 350-900 гривень). Спектакль за мотивами книги-бестселера Бернара Вербера під назвою Імперія янголів покажуть у Будинку Кіно. (ціна 250-550 гривень).

Куди піти святкувати 14 лютого в Києві: стендапи

14 лютого у Shatun Pub буде стендап до Дня закоханих за участі Артура Петрова, Антона Сеніна, Раміля Янгулова та Макса Редзеля (ціна 150-250 гривень). На Романтичний stand up за участі коміків Слави Бу, Дена Че та Макса Вишинського ти можеш потрапити у Київському культурному кластері Краків (ціна 290-790 гривень). У залі Театральний готелю Турист у цей день буде стендап Алли Волкової Вечір Кращих Жартів (ціна 450-800 гривень). Ще одним варіантом, куди піти на 14 лютого у Києві, є Романтичний підпільний стендап на Сцені 6 за участі коміків Василя Байдака, Насті Зухвалої, Артура Петрова та Лани Чубахи (ціна 400-600 гривень). Хорошим варіантом проведення вечора з коханою людиною буде Стендап для пар від Дмитра Тютюна у театрі Браво (ціна 400 гривень). У Будинку актора також на День закоханих йтиме Стендап 14 лютого про стосунки, подарунки та багато іншого. На сцені виступатимуть коміки Марина Войцеховська, Андрій Бережко, Раміль Янгулов та Іван Жорноклей (ціна 300-500 гривень). До Дня закоханих у Дороті паб буде Закоханий стендап з такими коміками на сцені як Святослав Марченко, Влад Солонський, Арсен Пучков та Олексій Приймаченко (ціна 300 гривень).

Куди піти 14 лютого в Києві у 2024 році: концерти

Якщо ви з другою половинкою ще не вирішили куди піти в Києві на День Закоханих — у Палаці Спорту 14 лютого гратиме гурт Антитіла (ціна 500-3000 гривень). Для фанів американського гурту, заклад Barbeer пропонує відвідати концерт Imagine Dragons Tribute (ціна 200-300 гривень). 14 лютого у Forsage Dance Club виступатиме Laud (ціна 400 гривень). В Osocor Residence у цей день відбудеться концерт гурту ADAM (ціна 600 гривень).

Розваги на День усіх закоханих у Києві

14 лютого можна відвідати не лише якісь події, а й отримати заряд емоцій та нових вражень. Приміром, ти можеш відвідати:

картинг;

VR-квест;

майстер-клас з гончарства, танців, скелелазіння, кулінарії тощо;

spa-вечір для двох;

чайну церемонію;

парк розваг;

ковзанку.

А якщо ти прихильник(-ця) різних заходів і не хочеш обмежуватися Днем закоханих, ми підготували добірку ідей, куди можна сходити в Києві у лютому.

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