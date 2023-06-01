Літнє сонцестояння 2023: коли настане, дата, історія та традиції

Літнє сонцестояння — це найдовший день у році. У 2023 році він буде 21 червня. Цього дня створюється враження, що Сонце ніби застигає у зеніті та нікуди не рухається протягом усього дня.
Літнє сонцестояння 2023: коли саме відбудеться — читай у матеріалі.
У 2023 році літнє сонцестояння відбудеться 21 червня о 5:57 ранку за київським часом. Сонцестоянням називають астрономічну подію, яка знаменує початок астрономічного літа.
Сонцестояння влітку відбувається тоді, коли наша планета ніби дивиться практично всією своєю північною півкулею на світило.
Це свято стало дуже популярним за часів язичників. Обряди, які робили цього дня, не ігнорували. Вважалося, що вони визначають, яким буде життя людини весь наступний рік (наприклад, чи буде людина щасливою, здоровою та удачливою).
Після прийняття християнства язичницькі традиції відійшли на другий план, адже церква цього не шанує. Але це свято досі відзначають у багатьох країнах у всьому світі.
Цього дня наші пращури:
Вікна також підготували для тебе ексклюзивні привітання в картинках з Трійцею.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!