Літнє сонцестояння 2023: коли настане, дата, історія та традиції

Літнє сонцестояння — це найдовший день у році. У 2023 році він буде 21 червня. Цього дня створюється враження, що Сонце ніби застигає у зеніті та нікуди не рухається протягом усього дня.

Літнє сонцестояння 2023: коли саме відбудеться — читай у матеріалі.

День літнього сонцестояння 2023: що це

У 2023 році літнє сонцестояння відбудеться 21 червня о 5:57 ранку за київським часом. Сонцестоянням називають астрономічну подію, яка знаменує початок астрономічного літа.

Сонцестояння влітку відбувається тоді, коли наша планета ніби дивиться практично всією своєю північною півкулею на світило.

Літнє сонцестояння у 2023 році: історія

Це свято стало дуже популярним за часів язичників. Обряди, які робили цього дня, не ігнорували. Вважалося, що вони визначають, яким буде життя людини весь наступний рік (наприклад, чи буде людина щасливою, здоровою та удачливою).

Після прийняття християнства язичницькі традиції відійшли на другий план, адже церква цього не шанує. Але це свято досі відзначають у багатьох країнах у всьому світі.

Що можна робити у День літнього сонцестояння

Вставати на сході сонця. Вважається, що саме у цей період енергетика знаходиться на найвищому рівні. Загадувати бажання. Одягати яскраві кольори. Веселитися.

Що не можна робити у День літнього сонцестояння

лаятись;

кричати;

бути у стресі.

Традиції та прикмети у День літнього сонцестояння

Цього дня наші пращури:

влаштовували різноманітні гуляння;

стрибали через багаття;

збирали цілющі трави;

плели вінки;

вмивалися росою.

Прикмети на День літнього сонцестояння:

Велика кількість роси вранці до хорошого врожаю. Якщо вночі буде багато зірок на небі, то восени чекай багато грибів. Якщо ти зустрів(-ла) схід сонця в цей день, то весь рік мине без хвороб. Якщо покласти монетку біля дверей, то рік буде добрим у матеріальному плані.

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