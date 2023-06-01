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Літнє сонцестояння 2023: коли настане, дата, історія та традиції

Анна Голішевська, редакторка сайту 01 Червня 2023, 22:00
Сонцестояння
Фото: Unsplash

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