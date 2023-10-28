Макіяж на Гелловін для хлопців: 10 незвичайних ідей 2023

Гелловін — свято, на яке з нетерпінням чекають любителі хорорів. В цей день проводять тематичні вечірки, на які потрібно обов’язково підготувати цікавий образ. Як зробити оригінальний макіяж на Гелловін для хлопців 2023 — читай у матеріалі.
Якщо ти хочеш створити ефектний варіант чоловічого макіяжу на Гелловін, головне враховувати кілька важливих моментів. Наприклад:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Suzy O’Neill Makeup & Bridal @ The Green Room (@suzyomakeup)
Допис, поширений Suzy O’Neill Makeup & Bridal @ The Green Room (@suzyomakeup)
На Гелловін можна зробити в голові імітацію кульового поранення. Для цього образу краще скористатися послугами професіонала або заздалегідь замовити потрібну косметику. Наприклад, тобі точно стане у пригоді густа червона фарба, схожа на кров.
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Допис, поширений a living meme (@twenty4tim)
А ось цей варіант дійсно потрібно здійснювати з майстром (якщо ти не професійний візажист). Для цього важливо взяти хороші матеріали, пов’язку на голову, вставні ікла.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Arthur Varlet (@jamesbuchananwinchester)
Допис, поширений Arthur Varlet (@jamesbuchananwinchester)
Джокер — мабуть, один із найпопулярніших варіантів костюмів на Гелловін. При цьому його не так складно повторити у домашніх умовах. Тільки окрім макіяжу потрібен костюм з однойменної кінострічки.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Raphael Jacques (@almanegrot)
Допис, поширений Raphael Jacques (@almanegrot)
Якщо в тебе досить виражені лінії вилиць, краще придивитися до образу скелета. До того ж його можна красиво прикрасити блискітками або іншими елементами, які освіжать ідею і зроблять її цікавішою.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SARAH SALAME (@sarah_salame)
Допис, поширений SARAH SALAME (@sarah_salame)
У домашніх умовах можна без проблем намалювати порізи чи рани, які “залишив дикий звір”. Для образу просто візьми відповідні фарби та тіні. Також можна не перейматись через костюм: підійде будь-яка чорна сорочка та класичні штани.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Aila Lupo (@ailalupomakeup)
Допис, поширений Aila Lupo (@ailalupomakeup)
У цьому всьому образі потрібно використовувати якісні чорні фарби, які довго тримаються на шкірі. Перед вечіркою краще спробувати намалювати темні лінії (зробити пробний макіяж). Тому що для новачків навіть це завдання буде досить складним.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ADISAK JAIJANTA (@adi.hk9)
Допис, поширений ADISAK JAIJANTA (@adi.hk9)
Ще один макіяж для хлопців на Гелловін, для якого не потрібно нічого, крім червоних та темних густих фарб, пензликів та тіней. На обличчі можна написати лячні слова, домалювати інші елементи образу.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gocass.Photo (@gocass.photo)
Допис, поширений Gocass.Photo (@gocass.photo)
Для наступного образу тобі потрібно багато досвіду у цій справі. Звичайно, можна спробувати здійснити його без допомоги майстра, але тоді макіяж вийде не таким рівним та ефектним.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Iris Grace (@irisxgrace)
Допис, поширений Iris Grace (@irisxgrace)
Твісті — клоун у відставці, який вбиває людей на околицях міста Джупітер у популярному серіалі Американська історія жахів.
До речі, для створення незвичайних образів можна переглянути й інші персонажі цієї стрічки.
До речі, для створення незвичайних образів можна переглянути й інші персонажі цієї стрічки.
Наприклад, сатани, диявола, Тейта Ленгдона.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Niko ???? (@youfwniko)
Допис, поширений Niko ???? (@youfwniko)
Для лячного образу крім макіяжу на обличчі можна зробити ще й на шиї. Для цього треба більше сил, часу та продуктів, проте результат виходить вкрай нестандартним.
А поки ти запалюєш свічки й запасаєшся гарбузами, читай матеріал про рецепти коктейлів на Гелловін.
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