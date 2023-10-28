Макіяж на Гелловін для хлопців: 10 незвичайних ідей 2023

Гелловін — свято, на яке з нетерпінням чекають любителі хорорів. В цей день проводять тематичні вечірки, на які потрібно обов’язково підготувати цікавий образ. Як зробити оригінальний макіяж на Гелловін для хлопців 2023 — читай у матеріалі.

Макіяж на Гелловін для хлопців: що потрібно враховувати

Якщо ти хочеш створити ефектний варіант чоловічого макіяжу на Гелловін, головне враховувати кілька важливих моментів. Наприклад:

Підготуй професійну косметику. Це можуть бути спеціальні засоби, які використовують для гриму в театрі або щільні кремові пігменти. Звичайних косметичних засобів (наприклад, просто пудри та тонального крему) буде недостатньо, щоб досягти бажаного ефекту. Наперед визначся з образом. Від цього залежатиме вибір колірної гами. Якщо ти вирішиш стати скелетом, можна обійтися засобами чорного та білого кольорів. Бери до уваги свій типаж. У багатьох чоловіків вилиці та лінія щелепи, наприклад, виражені яскравіше, ніж у жінок. І цим можна скористатися. Зроби ці зони ключовими у макіяжі.

Рвана рана

На Гелловін можна зробити в голові імітацію кульового поранення. Для цього образу краще скористатися послугами професіонала або заздалегідь замовити потрібну косметику. Наприклад, тобі точно стане у пригоді густа червона фарба, схожа на кров.

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А ось цей варіант дійсно потрібно здійснювати з майстром (якщо ти не професійний візажист). Для цього важливо взяти хороші матеріали, пов’язку на голову, вставні ікла.

Джокер

Джокер — мабуть, один із найпопулярніших варіантів костюмів на Гелловін. При цьому його не так складно повторити у домашніх умовах. Тільки окрім макіяжу потрібен костюм з однойменної кінострічки.

Скелет із блискітками

Якщо в тебе досить виражені лінії вилиць, краще придивитися до образу скелета. До того ж його можна красиво прикрасити блискітками або іншими елементами, які освіжать ідею і зроблять її цікавішою.

Рани на обличчі

У домашніх умовах можна без проблем намалювати порізи чи рани, які “залишив дикий звір”. Для образу просто візьми відповідні фарби та тіні. Також можна не перейматись через костюм: підійде будь-яка чорна сорочка та класичні штани.

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Класичний скелет

У цьому всьому образі потрібно використовувати якісні чорні фарби, які довго тримаються на шкірі. Перед вечіркою краще спробувати намалювати темні лінії (зробити пробний макіяж). Тому що для новачків навіть це завдання буде досить складним.

Криваві порізи

Ще один макіяж для хлопців на Гелловін, для якого не потрібно нічого, крім червоних та темних густих фарб, пензликів та тіней. На обличчі можна написати лячні слова, домалювати інші елементи образу.

Складний макіяж на Гелловін

Для наступного образу тобі потрібно багато досвіду у цій справі. Звичайно, можна спробувати здійснити його без допомоги майстра, але тоді макіяж вийде не таким рівним та ефектним.

Twisty макіяж

Твісті — клоун у відставці, який вбиває людей на околицях міста Джупітер у популярному серіалі Американська історія жахів.

До речі, для створення незвичайних образів можна переглянути й інші персонажі цієї стрічки.

Наприклад, сатани, диявола, Тейта Ленгдона.

Скелет із розмальованою шиєю

Для лячного образу крім макіяжу на обличчі можна зробити ще й на шиї. Для цього треба більше сил, часу та продуктів, проте результат виходить вкрай нестандартним.

А поки ти запалюєш свічки й запасаєшся гарбузами, читай матеріал про рецепти коктейлів на Гелловін.

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