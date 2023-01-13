Свята

Свято Маланки в Україні: історія, традиції та до чого тут коза

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 13 Січня 2023, 14:22
Маланка 2023: історія і традиції свята в Україні
Фото: Depositphotos

Більше новин
Інтерв'ю з Оксеном Лісовим - директором МАН та добровольцем
Веде наукові дитячі проекти зі зброєю в руках — інтерв’ю з директором МАН та добровольцем Оксеном Лісовим
Чи планує Росія ще одну масовану ракетну атаку на Україну
Населення має бути готовим — Гуменюк про плани росіян завдати масованої ракетної атаки по Україні
Інтернет
Як підключити інтернет без світла, щоб працювати, дивитися фільми та вчитися 24/7
Авто
Не розбавляй рідину водою: що робити, якщо замерз омивач скла
Дивитись більше

Матеріали по темі

Старий Новий рік
Старий Новий рік, Щедрий вечір чи Маланка? Де бере початок історія свята та які воно має традиції
Різдво
Що приготувати на Старий Новий рік: ідеї смачних страв
Старий Новий рік
Щоб 2023 був набагато кращим: привітання зі Старим Новим роком
Водохреще 2023: як правильно купатися і які є традиції в цей день
Водохреще 2023: традиції свята та правила безпечного купання

Відео
0:08:11
Чи планує Росія ще одну масовану ракетну атаку на Україну

Населення має бути готовим — Гуменюк про плани росіян завдати масованої ракетної атаки по Україні
0:04:13
Як у Львові ставлять протези українським військовим
Втрачена кінцівка — не вирок! Як у Львові ставлять індивідуальні протези військовим
0:03:29
Військова Оксана Лебеденко нарешті повернула свою доньку з Росії
Поки була на передовій, рідний брат вивіз дитину в Росію — щемлива історія возз’єднання військової та доньки
0:02:50
Військовий з Черкаської області обміняє будинок на автівки для ЗСУ
Приватний будинок в обмін на позашляховики для ЗСУ — як військовий хоче допомогти побратимам
0:02:48
Франківські феї
Поки коханий на фронті… Як франківські “феї” захищають бійців від ворогів
Карта бойових дій в Україні 13.01.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 13 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:22
Качкарівка
Окупанти гатили навіть по своїх! Нацгвардійці розкрили факти зі звільнення Херсонщини
0:03:14
Пункт незламності
Люкс воєнного часу — зруйнований Оріхів створив свій Пункт незламності
0:05:07
Фермерство у Харківській області страждає після окупації
Корови під час окупації врятували село від голоду, а нині помирають — фермерство на Харківщині страждає
0:05:43
Фронт
Соледар, Бахмут і Кліщіївку атакують без упину: що зараз відбувається на Донбасі
Більше відео
Інтернет
Читати далі
Як підключити інтернет без світла, щоб працювати, дивитися фільми та вчитися 24/7

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь