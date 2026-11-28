Що готувати на новорічний стіл – це питання, яке невдовзі хвилюватиме кожну господиню чи господаря. Складаючи меню на Новий рік 2027, варто враховувати не лише смаки гостей, а й символ прийдешнього року – Вогняної Кози.

Доречним буде готувати із натуральних продуктів, з великою кількістю свіжої зелені та додати червоні акценти.

Детальніше про новорічне меню 2027, яке задобрить Вогняну Козу, — читай далі.

Що приготувати на Новий рік 2027: ідеї страв

Рецепти на Новий рік 2027: салати та закуски

Закуски та салати допомагають урізноманітнити меню та красиво оформити святковий стіл. До того ж різні тарталетки чи канапе можна приготувати заздалегідь, щоб напередодні Нового року лишилося більше часу на інші приготування.

Що приготувати на новорічний стіл, щоб лишилися задоволені й гості, й символ року:

Салат із руколою, грушею, сиром дорблю та волоськими горіхами. Поєднання цих продуктів набуло популярності в останні роки. Радимо спробувати цей салат і на Новий рік 2027. Салат з печеним буряком і сиром. Запечений буряк створить той самий необхідний червоний акцент, а сир можна замінити на козячий. Додай для пікантності волоські горіхи та зелень. Канапе з сиром, виноградом та оливками. Можна зробити невеликі шпажки з різними поєднаннями цих інгредієнтів. Тарталетки із сирною масою та креветками або овочами. Цю зручну порційну закуску можна зібрати за лічені хвилини безпосередньо перед приходом гостей. Сирну масу (крем-чиз змішай із зеленню та часником) можна об’єднати із морепродуктами або свіжими огірками чи авокадо. Варіацій безліч.

Рецепти на Новий рік 2027: гарячі страви та гарніри

Центральне місце на новорічному столі має гаряча страва, тож потрібно уважно підійти до її вибору. Це може бути м’ясо, птиця або риба, запечені з овочами та ароматними травами:

Курка або качка, запечена з яблуками та апельсинами. Цю страву можна назвати класикою святкового столу. Фрукти роблять м’ясо ніжним та надають приємний аромат. Кролик, тушкований у вершковому соусі з розмарином. М’ясо можна поєднати з печеною картоплею або овочами на грилі. Риба з лимоном та зеленню. Для запікання можна обрати лосось, форель або будь-яку іншу рибу. Додай улюблені спеції та лимон, а також не забувай про зелень. Запечена курячі стегна з журавлиним соусом та спеціями. Читай рецепт нижче.

Інгредієнти:

Курячі стегна (без кістки або на кістці) — 800 г;

Журавлинний соус (або джем) — 3 ст. л.;

Соєвий соус — 2 ст. л.;

Рідкий мед — 1 ст. л.;

Часник — 2 зубчики (подрібнені);

Олія, сіль та чорний перець — за смаком.

Приготування:

У мисці змішай журавлинний соус, соєвий соус, мед, подрібнений часник, сіль та перець до утворення однорідної глазурі. Натри курячі шматочки спеціями та виклади у форму для запікання. Щедро змасти курку частиною глазурі. Запікай у розігрітій до 190°C духовці приблизно 35–40 хвилин. У процесі запікання (приблизно через 20 хвилин) дістань курку та змасти її другою половиною глазурі, щоб утворилася апетитна скоринка. Подавай гарячою, прикрасивши зеленню або свіжими ягодами.

Щоб святковий стіл не здавався надто важким для шлунку, доповни м’ясні страви овочевими гарнірами. Наприклад, можна приготувати картоплю по-селянськи, пюре, рис із зеленю або овочеву запіканку. Ці овочеві страви добре вписуються в символіку року Кози.

Новорічний стіл 2027 рецепти: який приготувати десерт

Ідеальним варіантом після ситних страв стануть порційні десерти у склянках (трайфли та муси), оскільки їх можна зробити заздалегідь і подавати без нарізання. Приклади таких десертів:

Вершково-ягідний трайфл;

Імбирне печиво;

Порційне желе з фруктами чи ягодами;

Шоколадний мус у келихах з брауні та вишнею:

Інгредієнти:

Готовий шоколадний брауні або шоколадний бісквіт — 200 г;

Маскарпоне або густий вершковий сир — 250 г;

Жирні вершки для збивання (33%) — 200 мл;

Цукрова пудра — 2–3 ст. л.;

Ванільний екстракт або ванільний цукор — 1 ч. л.;

Заморожена або свіжа вишня (або малина/полуниця) — 200 г;

Темний шоколад (для прикраси) — 30–40 г.

Приготування:

Збий холодні вершки з цукровою пудрою та ваніллю до стійких піків. Додай кімнатної температури маскарпоне і акуратно перемішай.

Наріж брауні кубиками і виклади його на дно форм, потім поклади ягоди і залий вершковим кремом.

Шари можна повторювати. Прикрась ягодами та стружкою темного шоколаду.

Як сервірувати новорічний стіл 2027

Як зазначають астрологи, Червона Вогняна Коза (або Вівця) цінує затишок, природність, гармонію та елегантність, тому сервірування столу теж має бути виконане зі смаком.

Оскільки стихією року є Вогонь, то обирай скатертини та серветки природніх теплих відтінків. Додай також червоних акцентів: золотистих або помаранчевих свічок та інших елементів декору подібних відтінків. Матеріал тканини має бути натуральним — льон або бавовна.

При виборі посуду зупинися на склі та кераміці. Вони підкреслять домашній затишок і простоту, які цінує Коза.

Також під час прикрашання новорічного столу можеш додати кілька тематичних деталей. Це можуть бути:

невеликі фігурки кози чи вівці;

декор із натурального дерева;

жива зелень;

символічні деталі, наприклад, дзвіночки або горіхи.

Раніше ми розповідали, як прикрасити ялинку на Новий рік 2027, а саме: які обрати кольори та декор.

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