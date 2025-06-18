Стиль життя Свята

Міжнародний день йоги 2025: чому він співпадає з Днем літнього сонцестояння

Ольга Петухова, редакторка сайту 18 Червня 2025, 12:45
дата міжнародний день йоги
Фото Pexels

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