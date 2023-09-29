Свята

Вони як місток між різними країнами! Міжнародний день перекладача 2023: дата та привітання

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Вересня 2023, 20:30
Міжнародний день перекладача 2023: дата та що це за свято
Фото: Pexels

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