Михайлове чудо 2023: коли святкують, прикмети та традиції

Православні християни цього місяця відзначають багато свят, серед яких і Михайлове чудо. Цьогоріч воно випало на 6 вересня. Що це за день, які прикмети та заборони? Дивись детально в нашому матеріалі.

Михайлове чудо — історія свята

У день Михайлового чуда заведено шанувати архангела Михаїла за порятунок храму від ідолопоклонників. Михаїл очолював небесне воїнство й оберігав вірних християн.

Історія походить зі Священних переказів. Вона розповідає про те, як християнин Архип збудував храм на честь архангела, адже колись Михаїл врятував його доньку від сліпоти цілющою водою з джерела, яке текло поблизу Ієраполя.

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Храм християнин вирішив там і побудувати. Але місцеві ідолопоклонники захотіли знищити його, затопивши річками поблизу.

Тоді Архип почав молитися Михаїлу, і він явився на землю. Архангел зробив справжнє чудо, відвівши воду від храму. Своїм мечем він вдарив по горі — і в ущелину полилася вода. Відтоді місто, де сталося диво, називається Хони (розкол, ущелина).

Що не можна робити на Михайлове чудо

У день Михайлового чуда не можна лаятися та пліткувати. Також потрібно відкласти справи у городі. Не можна і пекти та виконувати важку роботу, навіть хатню.

Віряни вважають, що хто працюватиме в цей день — на того чекають неприємності.

Після святкового обіду чи вечері не можна викидати залишки їжі, а потрібно поділитися з нужденними.

Прикмети на Михайлове чудо

Наші предки, шануючи вчинок архангела Михаїла, дотримувалися посту та відкладали важку роботу. Цей день вони проводили в спокої та молилися.

За традицією, зранку потрібно сходити до церкви на літургію, а потім зібратися великою родиною на застілля.

Люди вважають, що тепла погода на Михайлове чудо означає довгу осінь. А якщо на деревах є іній — взимку буде багато снігу.

Листя берези зелене на верхівці — очікуй на ранню зиму. Якщо побачиш вранці туман — чекай на теплу погоду.

До слова, дата свята змінилась, порівняно з попереднім роком. Усе через перехід на новий календар ПЦУ. Детальніше за посиланням.

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