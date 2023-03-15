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Не хвилюйся, якщо раптом усе позеленіє. День Святого Патрика 2023: дата, історія і традиції

Діана Просяник, практикантка сайту 15 Березня 2023, 12:15
День святого Патрика
Фото: Unsplash

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