Не хвилюйся, якщо раптом усе позеленіє. День Святого Патрика 2023: дата, історія і традиції

День Святого Патрика — це ірландське свято, яке відзначається щороку 17 березня. Цей день символізує прийняття християнства в Ірландії, а також є святом культурної спадщини Ірландії загалом.
Свято з’явилось на честь святого Патрика, який народився у 385 році в Британії, але потім був захоплений та проданий як раб в Ірландію. Патрик втік із полону та став місіонером, який проповідував християнство по всій Ірландії. 17 березня 461 року чоловік помер.
Для корінного населення Ірландії постать святого Патрика була вкрай важливою. Ірландські емігранти по всьому світу, зокрема в Америці та Австралії, зберегли традицію щорічного вшанування святого парадами й гучними гуляннями.
Хоча свято почалося як релігійне, воно стало популярним в усьому світі, а особливо у Великій Британії та США, де ірландці складають значну частину населення. У багатьох країнах влаштовують урочисті паради. А в Чикаго, наприклад, у цей день річку фарбують у зелений колір.
Фото: Unsplash
Люди відзначають день Святого Патрика, одягаючи зелені костюми, прикрашаючи свої будинки та офіси зеленими гірляндами та вивішуючи ірландські прапори.
Традиції святкування дня Святого Патрика почалися в Ірландії, а згодом розповсюдилися по всьому світу. Ось кілька з них:
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