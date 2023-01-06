Нова радість стала: ми розібрали, яка різниця між колядками та щедрівками та коли їх співати

Особливою гордістю для українців завжди були наші традиції. Однак з часом стало тяжко розібратись, звідки вони пішли та як їм слідувати. У переддень Різдва пропонуємо розібратись, яка різниця між колядуванням, щедруванням та посіванням, та коли цим варто займатись.

Пошукові запити у фото збігаються, а ось наші інформативні примітки трохи оригінальніші.

Що таке колядування

Колядування — давній звичай/обряд, що передбачає обхід різних домівок, паралельно співаючи колядки (календарно-обрядові пісні). Метою такої традиції є сповіщення усіх, що Ісус Христос народився.

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Які особливості колядування

Зірка зі стрічками й образом народження Христа всередині, рушник, свічка та дзвоник — традиційні атрибути колядування. Дехто також може брати ліхтар у вигляді зірки чи місяця, щоб колядників було видно здалеку.

Колядницькі табори можуть налічувати від шести до десяти осіб, серед яких можуть бути так звані скарбник, міхоноша, скандальник та навіть декілька музик. Очолює їх людина, яку називають березою. Вона знає всі колядки та має вести всіх за собою.

Коли колядувати

Переважно в Україні колядують 7 січня. Проте у деяких областях, здебільшого на Заході, колядувати починають ще на Святвечір, 6 січня.

Що таке щедрування

Щедрування — давній звичай/обряд, що передбачає обхід різних домівок, під час якого співають щедрівки (календарно-обрядові пісні). Метою такої традиції є побажати господарям здоров’я і достатку та отримати за це певну винагороду.

Які особливості щедрування

Переважно щедрує тільки молодь. За традицією, дівчата співають щедрівки.

Парубки, своєю чергою, перевдягаються у Меланку, Василя, Козу та навіть Смерть і доповнюють усе дійство танцями та жартівливими сценками.

Коли щедрувати

Традиційно щедрувати заведено у переддень Старого Нового року 13 січня до півночі (на Святого Василя та преподобної Меланії за церковним календарем). Дехто також воліє ще раз скористатися нагодою та пощедрувати на Водохреща 18 січня, проте це вже не обов’язково.

Що таке посівання

Посівання — давній звичай/обряд, що передбачає обхід домівок своїх родичів, сусідів і знайомих. Метою традиції є привітати господарів із Новим роком, побажати здоров’я та достатку й отримати за це винагороду.

Які особливості посівання

Традиційно посівають чоловіки, оскільки, згідно з давнім повір’ям, у Новому році першим у домівку має увійти чоловік, щоб усе в родині було добре. Для посівання використовують зазвичай зерно, особливо жито чи пшеницю.

Раніше було заведено, щоб частину отриманих грошей за посівання чоловік відносив у церкву.

Коли посівати

Посівають зазвичай у перший день Старого Нового року, тобто зранку 14 січня.

А якщо ви звикли святкувати у більш комфортних домашніх умовах разом з сім’єю, то варто почитати як же готується традиційна кутя та рецепти різдвяної страви.