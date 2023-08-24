Усе геніальне — просто! Як прикрасити дошку на 1 вересня: ідеї оформлення

Літо добігає кінця, а отже, час готуватися до зустрічі школярів у класі. Особливо актуально прикрашати клас для учнів молодшої школи, адже це допоможе заохотити малечу до початку навчального року.
У класі є багато місць, які можна оздобити, та чи не найголовнішим елементом кімнати, до якого прикута вся увага, є дошка. Тож її оформленню треба приділити особливу увагу.
Ми розповімо про найкращі варіанти оздоблення дошки на 1 вересня. Вони допоможуть зацікавити маленьких учнів й навіть додати інтерактивності у перший шкільний день.
Чи не найпопулярнішим інструментом для оздоблення дошки є крейда. Можна використовувати різні кольори, щоб додати у привітальне зображення трішки барв.
Крім стандартного надпису “З 1 вересня”, або “з Днем знань!”, на дошці можна втілити художні й інтерактивні рішення.
Крім того, можна оздобити дошку улюбленими мультиплікаційними персонажами дітей. Додатково біля них зобразити шкільні предмети: книжку, ручку, зошит, академічну шапку тощо, щоб показати як персонажі теж навчаються.
Якщо не виходить вмістити імена усіх учнів класу на дереві, можна розмістити їх у довільному порядку на дошці. За будь-якого варіанту такий інтерактив спонукатиме дітей шукати своє ім’я на дошці, а також допоможе швидше познайомитися з однокласниками.
Ще одним популярним варіантом оздоблення дошки є постери та картонні фігури. Перевага таких елементів у їхній яскравості та насиченості. Малеча буде гарно бачити зображення та фігури, що допоможе зберегти інтерес на довший час.
Серед популярних картонних фігур є:
На постерах, зазвичай, зображені рядки привітання з першим днем школи чи вірш. Проте є й інші, цікавіші варіанти: персонажі з мультфільмів чи казок, кросворди, загадки.
Крім того, можна придбати патріотичні постери з державною символікою, або у жовто-блакитних кольорах.
Такі картонні елементи та постери можна придбати у спеціалізованих магазинах, надрукувати самостійно, або ж звернутися у професійну поліграфію. Прикріпити до дошки їх вдасться звичайним чи двостороннім скотчем, чи магнітами.
Оригамі додадуть дошці об’ємності. Техніки складання можна знайти у відритому доступі. З паперу можна створити відкриту книгу, метеликів, які з неї вилітають, квіти й дзвоники тощо.
Оригамі гарно поєднуються з малюнками на дошці, адже можуть стати акцентним елементом й допоможуть малечі звернути увагу на щось важливе.
Повітряні кульки — беззаперечно асоціюються зі святом та гарним настроєм, тож можна використати їх для оздоблення дошки.
Стандартний варіант розміщення відомий усім ще з власного шкільного досвіду: звичайну кульку прикріплюють скотчем до країв дошки. Та в сучасному світі є й цікавіші варіанти.
Опісля їх можна прикріпити на будь-яку частину дошки двостороннім скотчем й цим додати об’ємних елементів.
Аби додати святу патріотичності, кульки слід використовувати жовтого й блакитного кольору.
Магніти — це не лише гарно, а й функціонально. Так, замість звичайних магнітів можна придбати літери чи знаки, з яких буде зручно викласти слово, або доповнити ним малюнок.
1 вересня — особливий пам’ятний день, який хочеться закарбувати у пам’яті назавжди. Зробити гарні світлини на згадку допоможе куточок з фотозоною. Читай, як зробити фотозону на 1 вересня своїми руками.
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