Усе геніальне — просто! Як прикрасити дошку на 1 вересня: ідеї оформлення

Літо добігає кінця, а отже, час готуватися до зустрічі школярів у класі. Особливо актуально прикрашати клас для учнів молодшої школи, адже це допоможе заохотити малечу до початку навчального року.

У класі є багато місць, які можна оздобити, та чи не найголовнішим елементом кімнати, до якого прикута вся увага, є дошка. Тож її оформленню треба приділити особливу увагу.

Ми розповімо про найкращі варіанти оздоблення дошки на 1 вересня. Вони допоможуть зацікавити маленьких учнів й навіть додати інтерактивності у перший шкільний день.

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Як оздобити дошку на 1 вересня крейдою

Чи не найпопулярнішим інструментом для оздоблення дошки є крейда. Можна використовувати різні кольори, щоб додати у привітальне зображення трішки барв.

Крім стандартного надпису “З 1 вересня”, або “з Днем знань!”, на дошці можна втілити художні й інтерактивні рішення.

Одним з таких є звичайні малюнки. Так, вчителі або батьки, які вміють гарно малювати, можуть оздобити дошку зображеннями відкритої книги, шкільного приладдя чи/та осінньої атрибутики.

Крім того, можна оздобити дошку улюбленими мультиплікаційними персонажами дітей. Додатково біля них зобразити шкільні предмети: книжку, ручку, зошит, академічну шапку тощо, щоб показати як персонажі теж навчаються.

Інтерактивні написи. Крім гарних та яскравих малюнків на дошці можна зобразити дерево, на якому написати імена усіх учнів класу.

Якщо не виходить вмістити імена усіх учнів класу на дереві, можна розмістити їх у довільному порядку на дошці. За будь-якого варіанту такий інтерактив спонукатиме дітей шукати своє ім’я на дошці, а також допоможе швидше познайомитися з однокласниками.

Як оздобити дошку постерами та картонними фігурками

Ще одним популярним варіантом оздоблення дошки є постери та картонні фігури. Перевага таких елементів у їхній яскравості та насиченості. Малеча буде гарно бачити зображення та фігури, що допоможе зберегти інтерес на довший час.

Серед популярних картонних фігур є:

Великий учень та учениця, які тримають шкільне приладдя. До них пасуватимуть підписи крейдою зі словами привітання. Також можна обіграти ці фігури діалогом. Лісові звірі: білочка, їжачок, лисичка, зайчик тощо. Шкільні атрибути: дзвоник, портфель, канцтовари тощо. Елементи осені: пожовклі листочки, гриби, яблука, пшеницю, калину. Різнобарвні літери, які складаються у слова. Для дітей, які вже вміють читати, можна додати інтерактиву: розмістити літери хаотично, щоб вони спробували відгадати зашифроване речення чи словосполучення.

На постерах, зазвичай, зображені рядки привітання з першим днем школи чи вірш. Проте є й інші, цікавіші варіанти: персонажі з мультфільмів чи казок, кросворди, загадки.

Крім того, можна придбати патріотичні постери з державною символікою, або у жовто-блакитних кольорах.

Такі картонні елементи та постери можна придбати у спеціалізованих магазинах, надрукувати самостійно, або ж звернутися у професійну поліграфію. Прикріпити до дошки їх вдасться звичайним чи двостороннім скотчем, чи магнітами.

Як оздобити дошку оригамі

Оригамі додадуть дошці об’ємності. Техніки складання можна знайти у відритому доступі. З паперу можна створити відкриту книгу, метеликів, які з неї вилітають, квіти й дзвоники тощо.

Оригамі гарно поєднуються з малюнками на дошці, адже можуть стати акцентним елементом й допоможуть малечі звернути увагу на щось важливе.

Як оздобити дошку кульками

Повітряні кульки — беззаперечно асоціюються зі святом та гарним настроєм, тож можна використати їх для оздоблення дошки.

Стандартний варіант розміщення відомий усім ще з власного шкільного досвіду: звичайну кульку прикріплюють скотчем до країв дошки. Та в сучасному світі є й цікавіші варіанти.

Замість звичайних кульок круглої форми можна зробити з них цікаві фігури, з найпростіших це квіточка чи собачка. Якщо з кульками працюють професіонали, можна зробити сонечко, дзвоник чи інші елементи.

Опісля їх можна прикріпити на будь-яку частину дошки двостороннім скотчем й цим додати об’ємних елементів.

Якщо ж попередній варіант тобі не до душі, завжди можна надути кульки гелієм . Наразі є кульки, які одразу зображають цифри й літери.

. Наразі є кульки, які одразу зображають цифри й літери. Ще один спосіб застосування кульок — об’ємні елементи. З них можна зробити не лише маленьких звіряток, а й цілі колони або фіранки для дошки. Все, що треба — правильно зв’язати між собою маленькі круглі кульки.

Аби додати святу патріотичності, кульки слід використовувати жовтого й блакитного кольору.

Як оздобити дошку магнітами

Магніти — це не лише гарно, а й функціонально. Так, замість звичайних магнітів можна придбати літери чи знаки, з яких буде зручно викласти слово, або доповнити ним малюнок.

1 вересня — особливий пам’ятний день, який хочеться закарбувати у пам’яті назавжди. Зробити гарні світлини на згадку допоможе куточок з фотозоною. Читай, як зробити фотозону на 1 вересня своїми руками.

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