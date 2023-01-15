Брати з собою чи набирати у водоймі? Правила освячення води на Водохреще

Водохреще — одне з найбільших церковних свят серед вірян, яке відзначають 6 січня (християни західного обряду) або 19 січня (християни східного обряду). Одним із найголовніших звичаїв на Водохреще є освячення води.

Також є традиція — купатися на Водохреще у водоймі, тому найчастіше освячують ополонки, річки й озера. Для цього з льоду вирубають хрест, його також можуть прикрасити барвінком, гілками сосни чи навіть поливати буряковим квасом.

Цю освячену воду з водойми можуть набирати всі охочі. Вважається, що вона має цілющі властивості та зовсім не псується.

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Також у цей день заведено освячувати питну воду та споживати її. Ми розповімо про правила освячення води на Водохреще.

Традиція освячення води на Водохреще

У храмах традиційно освячують воду безпосередньо на саме Водохреще (6 або 19 січня) або на Водохресний Святвечір (5 або 18 січня). Святити воду можна у ці два дні, адже обряд її освячення проходить однаково.

Освячену воду називають агіасмою (від грецької — святиня). Вважають, що вона має чудотворні та цілющі властивості.

Щоб освятити воду у церкві, необхідно заздалегідь набрати воду у місткості та принести з собою на святкове богослужіння. Також можна набрати воду з освяченої водойми. Проте вживати таку воду не бажано, зважаючи на рівень чистоти води у водоймі.

Як зберігати освячену воду

Воду з Водохрещі треба зберігати вдома у чистій скляній ємності, бажано біля ікон. Цю воду не можна ставити у холодильник. Освячену воду не слід зберігати “вічно” і не користуватися нею в побутових цілях. Вважається, що це “зневолення” святині.

Освячену воду слід пити по ложці в день натще.

Для того щоб купатися на Водохреще, треба готуватися заздалегідь. Раніше лікарка розповідала, як купатися на Водохреще і не захворіти.

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