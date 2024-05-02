Погода на Великдень 2024: українцям чекати дощів чи сонця та божого благословіння

Погода на Великдень буває такою непередбачуваною, як і будь-який весняний день. Навіть не знаєш, чи чекати цього разу дощу, або все ж таки нас осяє тепле сонячне проміння та подарує ще один привід для радості.

Щоб українці трохи більше були певними у своїх планах, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла Фактам ICTV, яка погода чекає на різних куточках України у Великодні свята 2024 року.

Яка буде погода на Великдень

Наталія Птуха впевнена, що на свято Великодня 5 травня на всій території України здебільшого буде тепло та сонячно.

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Невеликі опади можуть очікувати лише жителі західних та північних регіонів. Проте перейматись заздалегідь не варто, оскільки температурний стовпчик збереже стабільність, тому погода навіть у дощ тішитиме теплом.

Загалом 5 травня температура буде коливатись в межах від 18 до 23 градусів за Цельсієм.

Погода на Великдень 2024 буде сонячною та дуже комфортною, тож можна сміливо планувати відпочинок.

Що ж стосується прогнозу на весь місяць, то Укргідрометцентр передбачає, що на початку травня українцям варто очікувати на теплу та суху погоду.

Загалом середня місячна температура повітря становитиме від 15 до 18 градусів. Лише в гірських регіонах вона буде трохи меншою — від 11 до 14 градусів тепла.

Зі зростанням температурних показників хочеться якомога швидше почати охолоджувати повітря вдома. Проте ввімкнути кондиціонер не завжди є змога, або ж його може не бути взагалі. Крім того, кондиціонери прискорюють зростання температури повітря на планеті. Тому читай, як боротися зі спекою, уникаючи використання кондиціонерів.

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