День, щоб відпустити всі образи та помиритися! Прощена неділя 2023: дата та традиції

Тиждень перед початком Великого посту називається Масляною, а неділя цього тижня — останній день перед Великим постом — це Прощена неділя. У 2023 році Великий піст розпочинається 27 лютого.

Ми розповімо про традиції Прощеної неділі та останнього тижня перед Великим постом.

Прощена неділя 2023

2023 року Прощена неділя випадає на 26 лютого. Це свято не має постійної дати. Прощена неділя залежить від церковного календаря. Це останній день Масляної.

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Прощену неділю ще називають Сиропусна неділя, Прощений день, Сиропуст.

Згідно з традиціями, цього дня можна востаннє перед початком Великого з’їсти скоромну їжу: яйця, молочні продукти тощо.

Прощена неділя: традиції

На Масляну прощалися з зимою, тому в Прощену неділю можуть спалювати опудало Масляної й закликати весну.

Але найважливішим у цей день є прощення. Від цього й назва.

Потрібно просити вибачення у рідних, друзів та знайомих за всі образи. Цієї неділі треба відпустити всі власні образи, примиритися з тими, з ким виникли сварки та розбіжності. Також у цей день можна сповідатися.

Раніше вся родина збиралася вдома у старшого родича. Там просили одне в одного вибачення. Обов’язково потрібно обіймати один одного та прощати всі образи.

Ще в Прощену неділю можна відвідати могили померлих. У них також заведено просити вибачення.

Як правильно просити прощення у Прощену неділю:

Прости мене!

Бог простить!

І вдруге прости!

Бог простить!

І втретє прости!

Бог простить, і я прощаю!

Що можна їсти на Прощену неділю

Оскільки триває святкування Масляниці, на Прощену неділю можна їсти млинці. Окрім цього, господині готували вареники. Цього дня потрібно доїсти усю приготовлену їжу чи поділитися з бідними.

Раніше ми розповідали про церковні свята у лютому.

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