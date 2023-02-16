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День, щоб відпустити всі образи та помиритися! Прощена неділя 2023: дата та традиції

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Лютого 2023, 07:30
Прощена неділя 2023: традиції дня перед початком посту
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