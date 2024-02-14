Ти зігріваєш у найлютіші морози! Добірка прикольних привітань з Днем святого Валентина

От і настало 14 лютого! Якщо креативу чи настрою на прикольні привітання з Днем святого Валентина немає, ми підготували для тебе кілька ідей, як привітати хлопця чи дівчину на День закоханих. Вибирай привітання в нашому матеріалі.
Аби не бути банальним(-ою) на День святого Валентина, привітати можна чимось смішним та цікавим! Ми підготували для тебе прикольні привітання з Днем святого Валентина! Вибирай та надсилай валентинкам.
Люблю тебеІ твої очі,Волосся твоє золоте,Лиш ти снишся мені щоночі,Тепліші ці для мене сниЗа полудневу літню спеку,Вуста твої, неначе райКоли цілуєш мене, знай,Як добре, що ти в мене є,Люблю, люблю тебе і все!
В День святого ВалентинаХай не виє хуртовина,Бо любов моя гаряча,Ясне сонечко неначе,Залюбки розтопить сніг.Ти краща (кращий) за усіх!
В День святого ВалентинаХай не виє хуртовина,Бо любов моя гаряча,Ясне сонечко неначе,Залюбки розтопить сніг.Ти краща (кращий) за усіх!
Фото: Pinterest/1, 2, 3, 4
Раніше ми ділилися привітаннями дружині з Днем Святого Валентина.
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