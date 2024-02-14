От і настало 14 лютого! Якщо креативу чи настрою на прикольні привітання з Днем святого Валентина немає, ми підготували для тебе кілька ідей, як привітати хлопця чи дівчину на День закоханих. Вибирай привітання в нашому матеріалі.

Прикольні привітання з Днем святого Валентина

Аби не бути банальним(-ою) на День святого Валентина, привітати можна чимось смішним та цікавим! Ми підготували для тебе прикольні привітання з Днем святого Валентина! Вибирай та надсилай валентинкам.

З Днем святого Валентина! Нехай твоє життя буде солодким, наче це свято!

Ти сонце, яке зігріває навіть у найлютіші морози! Вітаю з Днем святого Валентина!

З Днем святого Валентина! Ти, як серіал з улюбленим озвучуванням: без тебе — не цікаво!

З Днем закоханих! Ти, як пісня Cherry Cherry lady — тебе завжди замало і хочеться слухати вічність!

Відправляю тобі віртуальний поцілунок! З Днем святого Валентина!

Твоя усмішка дарує мені щастя, хочу відчувати це завжди! Вітаю з Днем закоханих!

Люблю тебе нескінченно! Вітаю з Днем святого Валентина!

Прикольні привітання з Днем закоханих у віршах

Люблю тебе

І твої очі,

Волосся твоє золоте,

Лиш ти снишся мені щоночі,

Тепліші ці для мене сни

За полудневу літню спеку,

Вуста твої, неначе рай

Коли цілуєш мене, знай,

Як добре, що ти в мене є,

Люблю, люблю тебе і все!

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В День святого Валентина

Хай не виє хуртовина,

Бо любов моя гаряча,

Ясне сонечко неначе,

Залюбки розтопить сніг.

Ти краща (кращий) за усіх!

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Привітання з Днем закоханих у картинках

Ти зігріваєш у найлютіші морози! Добірка прикольних привітань з Днем святого Валентина / 4 Фотографії

Фото: Pinterest/1, 2, 3, 4

Раніше ми ділилися привітаннями дружині з Днем Святого Валентина.

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