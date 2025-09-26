Щирі вітання з Днем дошкілля 2025: у віршах та прозі

День дошкілля — свято кожного дошкільного закладу, коли на вітання чекають вихователі й нянечки, кухарі, лікарі та інші працівники садочків. Зазвичай в Україні це свято припадає на останню неділю вересня, у 2025 році це 28 вересня.

Ми підібрали найкрасивіші вітання з Днем дошкілля, які допоможуть висловити подяку персоналу дитячого садка.

Вітання з Днем дошкілля своїми словами

Вітаємо наших чудових вихователів. нянечок, медсестер та кухарів із безмежно добрими серцями. Нехай доля віддячить вам за турботу, ласку і терпіння, які ви даруєте своїм маленьким вихованцям. Нехай тепло ваших рук творить дива і допомагає нашим крихіткам рости добрими та хорошими людьми. Щиро дякуємо вам за усю ту любов, яку ви віддаєте дітям! З Днем дошкілля вас!

***

Робота з дітьми — це так непросто, але у вас є справжній дар! Ви вмієте підібрати потрібні слова, захопливі заняття та з радістю даруйте діткам свою любов та турботу! Бажаємо вам лишатися такими ж добрими, оптимістичними та життєрадісними! Нехай кожен день приносить вам наснагу від праці та гарний настрій! З Днем дошкілля!

***

Вітаю з Днем дошкілля всіх працівників садочків! Бажаю, щоб дитячий сміх дарував неймовірні сили та бадьорість душі, щоб робота завжди була відрадою для серця, а у житті лишався час на відпочинок та здійснення заповітних мрій. Нехай нові дні дарують вам щось прекрасне! Ми безмежно вдячні вам за турботу і сили, які ви віддаєте дітям!

***

У День дошкілля хочеться побажати вам терпіння, ентузіазму, особистого щастя та підтримки батьків. Нехай діти, яким ви даруєте любов і турботу, будуть довгі роки вдячні вам. А ваші серця зберігатимуть лише добрі та приємні спогади!

***

Вітаємо зі святом усіх вас, у чиї теплі та ласкаві руки ми вранці передаємо наших сонних малюків. Хто годує, грається, навчає та любить наших дітей, забезпечує їм на весь день затишок та комфорт. Будьте ж здорові, щасливі, живіть у мирі, достатку! Всього вам найкращого і дякуємо за вашу шляхетну працю!

***

Зі святом! Ваша робота — це мистецтво: щодня ви закладаєте фундамент майбутнього наших дітей, наповнюючи його мудрістю, добротою та радістю відкриттів. Дякуємо за вашу енергію, терпіння і безмежну любов до своєї справи!

***

З Днем дошкілля! Бажаю, аби кожен робочий день був сповнений дитячих усмішок, цікавих моментів і відчуття професійного задоволення. Нехай здоров’я буде міцним, а натхнення не вичерпується!

Вітання з Днем дошкілля у віршах

Життя — не кіно, що завжди без прикрас,

Але ви його бачите яскраво!

Ми хочемо привітати зі святом вас —

Тримайте завжди свою марку!

Нехай дітки будуть слухняні, розумні,

А ви їм розкажіть казку,

У день вихователя чекають вас квіти

За ваші турботу і ласку!

***

Це ж для кого в дитсадочку

Кожний хлопчик за синочка,

Кожна дівчинка за доньку?

Хто помиє їм долоньки,

Хто потішить, заспокоїть,

Навіть і синець загоїть?

Хто танцює і співає,

Хто про все на світі знає?

З ким цікава кожна гра?

З ким в безпеці дітвора?

Хто в турботах повсякчас?

Це, звичайно, все про вас,

Вихователько моя!

Вас вітаю зі святом я

І бажаю Вам цвісти.

Нам до Вас рости й рости!

***

Вам, вихователю, спасибі скажу

За радість в очах у сина,

За казки, за ласку, за доброту,

За фрукти з пластиліну.

Поки на роботі ми, ви для дітей

І мама, і строгий наставник,

Тож нехай сяють очі веселіше,

І радісним буде свято!

А ще Вікна ділилися, які свята будуть у жовтні 2025.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!