Привітання з Днем фермера 2025: теплі слова для тих, хто годує країну

Фото Pexels 19 червня Україна святкує День фермера. Попри те, що наша держава — аграрна, свято з’явилося не так давно — у 2020 році. Його встановили, щоб віддати шану всім, хто працює на землі: вирощує картоплю, кукурудзу, доглядає сади, тримає господарство й годує нас хлібом. Ця дата була вибрана не випадково — саме 19 червня 2003 року ухвалили закон про фермерські господарства. Тож тепер у цей день згадують і дякують людям, які кожен день працюють під голим небом, трапляється, під загрозою обстрілів, аби на наших столах була їжа. Подякуй нашим годувальникам, привітання з Днем фермера — у матеріалі. Привітання з Днем фермера своїми словами для СМС Хай земля щедро віддячує тобі за кожну краплину любові та праці, яку ти в неї вкладаєш! Прийми вітання з твоїм святом — Днем фермера! *** Твоя праця — це не просто хліб, це впевненість, що життя триває. Спокою тобі в душі й вчасного дощу! Щиро вітаю з Днем фермера! Читати на тему День фермера в Україні: історія та традиції святкування Коли відзначають День фермера в Україні і як вшановують аграріїв — читай у матеріалі. Вітаю, друже, з Днем фермера! Нехай кожен світанок приносить не втому, а віру в щедрі плоди своєї справи. Зі святом справжніх трударів! *** Прийми вітання з Днем фермера! Ти сієш не тільки зерно — ти сієш надію. Нехай усе проростає добром! Веселі привітання з Днем фермера в прозі для СМС Бажаю, щоб дощ ішов тільки тоді, коли треба, а трактор заводився навіть із півпогляду! З Днем короля врожаю! *** Друже, вітаю з твоїм святом! Бажаю, щоб бур’яни боялися тебе ще з осені, а врожай сам ліз на склади! Веселого тобі та гарного дня! *** Нехай у полі росте все, крім бур’янів і проблем, а життя пахне тільки кавою й перемогами! З твоїм святом! *** Прийми вітання з Днем фермерів України! Бажаю, щоб кури неслись, корови добре доїлися, а сусіди дивувалися твоїй городині! Гарного настрою й урожаїв, які нагодують з пів-Європи! Pexels Привітання з Днем фермера у віршах Сонце, дощ і трохи кави,Щоб в господарстві — все на славу!Хай земля дає з любов’ю —І картоплю, і здоров’я! *** На цій землі — твоя борозна, Нею не танк пройшов, а плуг. Твоя робота — мов оборона, Де ворог — голод, а зброя — плуг. Ти не в окопі, та на передовій — За хліб, за мир, за рідну ниву. Фермере, дякуємо тобі! Твоєю працею живе Україна! *** Хай у полі співають вітри мирні сни,Хай зростають врожаї — мов мрії весни.Фермере, ти — захисник без рушниці,Бо твоя зброя — праця й любов до пшениці! Вітаємо зі святом! Дізнайся також, як уряд підтримує фермерів, і хто може отримати по десять тисяч гривень за кожен гектар бавовняної плантації. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter