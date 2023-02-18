З Прощеною неділею 2023! Сердечні й теплі привітання у віршах і прозі

Незабаром християни відзначатимуть Прощену неділю. Цього року вона випадає на 26 лютого. Вікна підготували для тебе привітання з Прощеною неділею у віршах та прозі. Обирай ті, які сподобалися найбільше, та надсилай рідним і близьким.
Нехай, мов полум’я, прощенняСпалить все зло й тягар образ.І хай не буде важко в серці,Душа хай не болить у нас.
Я зовсім не соромлюсяПрощення попросити,Адже якщо нема образи —На світлі легше жити.
Всіх цієї неділіГосподь велів прощати,Творити добро і світломЖиття наше прикрашати.
Я від душі прошу пробаченняЗа біль, відчай і рани,Необережні слова,За всі помилки і обмани!
Почнімо все спочатку,Без сліз і без образ,І в наших душах щастяПоселиться ураз.
Фото: Unsplash
Неділя Прощена даруєНам надію на мир та любов.Всі помилки Господь нам прощає,Виливаючи свою милість знову.
Нехай добро множиться в житті,Душу нехай наповнює тепло,Нехай для смутку не буде причиниІ завжди буде в душі тепло!
Непомітно день за днемТихесенько ми живемоЙ уваги не звертаємо,Як близьких ображаємо,
Дано в році нам день цілий —Тихий, світлий і недільний,Щоб пробачення попроситиІ образи відпустити.
Раніше ми розповідали, коли Прощена неділя 2023 і як правильно просити пробачення.
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