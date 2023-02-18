Свята

З Прощеною неділею 2023! Сердечні й теплі привітання у віршах і прозі

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 18 Лютого 2023, 08:30
Привітання з Прощеною неділею 2023: у віршах та прозі
Фото: Pexels

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