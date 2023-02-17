Простіть мене, і я прощаю! Щирі привітання з Прощеною неділею в картинках

Цьогоріч віряни відзначатимуть Прощену неділю 26 лютого, в останній день Масляної. Найважливішою традицією цього дня є прощення одне одного. Люди просять пробачення та забувають образи, які їм заподіяли. Вікна підготували для тебе привітання з Прощеною неділею, щоб ти міг (могла) надіслати їх тим, у кого хочеш перепросити.

Привітання з Прощеною неділею 2023 в картинках

Привітання в картинках ти можеш завантажити за цим посиланням. Зберігай листівки та надсилай рідним, друзям та знайомим, щоб вибачити одне одного у світлий день свята.

На Прощену неділю люди ходять у гості до рідних та знайомих, аби перепросити за кривди чи гріхи за весь рік. Також існує традиція відвідувати могили родичів, щоб просити вибачення і в них. У цей день ходять до церкви, щоб сповідатися та відмолити гріхи.

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Стравою дня є вареники, їжу потрібно або доїсти, або поділитися з нужденними.

Обирай листівки, які сподобалися найбільше, та надішли їх тим, кого не можеш відвідати особисто, щоб перепросити.

Раніше ми розповідали, коли прощена неділя 2023 і як правильно просити пробачення.

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