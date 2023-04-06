Не я б’ю — верба б’є! Привітання з Вербною неділею 2023 у віршах та прозі

Вербна неділя — це свято, що відзначають за тиждень до Великодня. У 2023 році воно припадає для християн західного обряду на 2 квітня і для східного, на 9 квітня.

Не забудь привітати з Вербною неділею своїх близьких та друзів. І з такої нагоди ми підготували для тебе привітання з Вербною неділею у віршах та у прозі.

Привітання з Вербною неділею у віршах

Світла Вербниця настала,

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Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

Хай же Вербна ця неділя

Принесе у дім везіння,

Щоб всі мрії в нас збувались,

Ну, а друзі не зрікались.

***

Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень — Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень — Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

Верба красна розцвітає,

Про Великдень сповіщає

І Спасителю під ноги

Стеле гілочки розлогі.

Привітання з Вербною неділею у прозі

З Вербною неділею! Нехай світле свято заряджає теплою енергією, дає сили для здійснення задуманого. Нехай вербочка охороняє дім від зла та негараздів, а Господь дарує щастя, сили, спокій та смирення духу. Здійснюй добрі вчинки та справи, залишайся чесним та вірним. Люби, оберігай, цінуй своїх близьких, будь жертовною душею та май чисті помисли.

***

У світле свято Вербної неділі бажаю, щоб всі негаразди минали вашу оселю стороною. Зичу міцного здоров’я, мирного неба, достатку, успіхів та втілення мрій. Нехай Боже благословення осяє твою життєву дорогу і принесе багато щасливих мирних днів.

***

Вербна неділя – світле свято. Бажаю пам’ятати про те, що найголовніше у житті – мир, любов, милосердя, добро та вміння прощати. Нехай кожен день буде наповнений теплом та світлом. Бажаю сімейного благополуччя і гармонії в усьому.

***

Сьогодні я вітаю вас з Вербною неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у твоєму домі!

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