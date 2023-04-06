Не я б’ю — верба б’є! Привітання з Вербною неділею 2023 у віршах та прозі

Вербна неділя — це свято, що відзначають за тиждень до Великодня. У 2023 році воно припадає для християн західного обряду на 2 квітня і для східного, на 9 квітня.
Не забудь привітати з Вербною неділею своїх близьких та друзів. І з такої нагоди ми підготували для тебе привітання з Вербною неділею у віршах та у прозі.
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
***
Хай же Вербна ця неділя
Принесе у дім везіння,
Щоб всі мрії в нас збувались,
Ну, а друзі не зрікались.
Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень — Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
***Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.
З Вербною неділею! Нехай світле свято заряджає теплою енергією, дає сили для здійснення задуманого. Нехай вербочка охороняє дім від зла та негараздів, а Господь дарує щастя, сили, спокій та смирення духу. Здійснюй добрі вчинки та справи, залишайся чесним та вірним. Люби, оберігай, цінуй своїх близьких, будь жертовною душею та май чисті помисли.
У світле свято Вербної неділі бажаю, щоб всі негаразди минали вашу оселю стороною. Зичу міцного здоров’я, мирного неба, достатку, успіхів та втілення мрій. Нехай Боже благословення осяє твою життєву дорогу і принесе багато щасливих мирних днів.
Вербна неділя – світле свято. Бажаю пам’ятати про те, що найголовніше у житті – мир, любов, милосердя, добро та вміння прощати. Нехай кожен день буде наповнений теплом та світлом. Бажаю сімейного благополуччя і гармонії в усьому.
***Сьогодні я вітаю вас з Вербною неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у твоєму домі!
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