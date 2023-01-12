Щоб 2023 був набагато кращим: привітання зі Старим Новим роком

2022 рік нам запам’ятався як один із найважчих часів у сучасній історії України. Повномасштабне вторгнення Росії, безліч смертей наших громадян, відключення світла та стрес на нервовому ґрунті.

Для того, щоб проводити старий рік, українці багато років поспіль збираються за великим, сімейним столом та відпускають події минулого. Привітання зі Старим Новим роком — читай у матеріалі.

Вітання зі Старим Новим роком та традиції свята

Старий Новий рік традиційно відзначають 14 січня. Це свято рахують за юліанським календарем, який випереджає сучасний на два тижні. Саме цього вечора всі ми згадуємо минулий рік, традиції тощо. Але починають святкувати Старий Новий рік у Щедрий вечір, 13 числа.

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Цього дня дорослі та діти співають щедрівки та ходять у гості. За це дорослі нагороджують гостей частуваннями, солодощами та грошима.

Саме цього дня українці святкують ще одне, важливе православне свято — День Василя. Як відомо, цей святий народився на території Туреччини у 329 році. Сім’я в нього була знатна, завдяки чому Василь мав найкращу освіту. Коли він став старшим, то почав працювати священиком.

Вів аскетичний спосіб життя, а перед смертю став єпископом Кесарії.

Саме він говорив людям про те, наскільки важливо любити ближніх, допомагати бідним і робити добро. За все своє життя Василь написав багато богословських писань та запровадив чернецтво.

У свято Василя в Україні діти вбираються у різних тварин. Наприклад, у кіз, і водили їх по всіх будинках у селі, сміялися та весело проводили час. Також господині накривали великий святковий стіл та посівали (тільки хлопчики).

Вітання зі Старим Новим роком 2023 у прозі

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Зі старим Новим роком! Бажаю, щоб 2023 рік був набагато кращим, цікавішим і яскравішим! Нехай старий рік забудеться, а нове та світле обов’язково прийде до твоєї хати! Нехай твої рідні живуть під мирним небом і ніколи не знають горя та напасті!

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Вітаю! Нехай 2022 рік забере всі хвороби, печалі та негаразди, а новий дарує удачу, здоров’я, благополуччя та щастя. Нехай у будинку завжди буде весело та затишно, а на душі — святково та світло.

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Вітаю зі старим Новим роком! Хочу побажати, щоб старі проблеми та негаразди не турбували тебе, твою родину та будинок у новому році. Нехай 2023 принесе сльози, але тільки — від радості! Щоб твоє життя наповнилося яскравим світлом та новими силами!

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Вітаю зі Старим Новим роком! Мирного неба, тепла та сімейного щастя! Нехай у 2023 році буде тільки найпозитивніше та найдобріше! Нехай твій дім осяє радістю, чудовими ідеями та яскравими емоціями, щирою любов’ю та великою удачею.

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Зі святом! Нехай Старий Новий рік принесе до твоєї хати багато посмішок, добра і світу! Нехай у душі панують гармонія, затишок та тепло! Бажаю щирого кохання, доброго достатку, міцного здоров’я відмінних людей у твоєму оточенні!

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Всього найкращого! Нехай Старий Новий рік справді буде новим і принесе нові успіхи, починання, подарунки, радісні миті, щасливе мирне життя та кохання!

Зі Старим Новим роком: привітання у віршах

Зі Старим Новим роком

Поспішаю привітати!

Щоб усі нещастя боком

Завжди оминали хату.

Щоб були усі щасливі,

Всміхнені й здорові,

Щоб збувались усі мрії

В радості й любові!

***

Зі Старим Новим роком вітаю

Всій родині вашій бажаю

Успішного року і процвітання,

Збуваються хай усі мрії й бажання.

Хай теплим і затишним буде вал дім,

Мир, спокій й ласка будуть у нім!

***

Старий Новий рік сьогодні,

Привітання вам мої,

Хай в здоров’ї, розумінні,

Радісні проходять дні.

В день чарівний цей січневий

Миру я бажаю вам,

Вірте в добрі лиш прикмети,

Мрії шепотіть зіркам.

Хай достаток буде в хаті,

Почуття зігріє серце,

Сповнене життя хай буде

Особливим, світлим сенсом.

Раніше ми розповідали, які є церковні свята в січні 2023.

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