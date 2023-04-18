Коли Радониця у 2023 році: звичаї й традиції цього дня

Культура та традиції — одні з найважливіших надбань української нації, тому згадувати історичне минуле свого народу стає все більш актуальним і важливим. Особливо в цей непростий час, коли багатьом довелося пережити проводи своїх близьких, рідних та коханих.

Кожен називає поминальні дні по-різному, проте треба пам’ятати, коли Радониця у 2023 році, та які звичаї у ці дні.

Радониця, або Проводи

Загалом в Україні досить поширена традиція вшановувати близьких, які відправились в інший світ. Зазвичай їх називають Гробки, Проводи, або ж Радониця.

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Зазвичай різноманіття назв залежить від географії. Наприклад, на Поділлі, Волині та у Центрі України звикли говорити саме Гробки чи Могилки.

Радоницею поминальні дні називають у Поліссі та північних регіонах України. У Наддніпрянщині та на Півдні України кажуть поминки.

Коли Радониця у 2023 році

Коли минає дев’ять днів після Великодні, заведено проводити Радоницю, оскільки вважається, що саме у ці дні душі померлих відвідують землю. Тому дуже важливо згадати про них саме у цей період.

У 2023 році проводи випадають на вівторок, 25 квітня. Проте більшість українців надають перевагу влаштовувати їх саме у неділю (23 або 30 квітня).

Традиції та звичаї на Радоницю 2023

Оскільки перед Великоднем практично усі дні зайняті іншими церковними святами та особливими днями, у які не завжди можна займатись фізичною працею, то рекомендується заздалегідь подбати про могили своїх родичів.

Зазвичай за тиждень варто навести на них лад, щоб згідно з віруваннями, душі померлих бачили, що про них дбають і пам’ятають досі.

Після Великодня потрібно приходити у місце, де поховані близькі, та вшановувати їх пам’ять. З собою варто принести квіти, цукерки та печиво. Зазвичай беруть саме ті ласощі, які за життя любили близькі.

Однак на Поліссі традиції дещо відрізняються від звичних усім. Там вважається гріхом сумувати, оскільки померлі мають радіти, що їхні родичі про них пам’ятають. Таким чином живі не мають “псувати настрій” померлим.

Часом навіть такі дні можуть викликати у багатьох чимало емоцій. Читай, як оговтатися від втрати найріднішої людини.