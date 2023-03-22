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Священний піст мусульман від сходу до заходу сонця — коли починається Рамадан 2023

Олена Яковлєва, редакторка сайту 22 Березня 2023, 12:30
Рамадан 2023: коли починається і закінчується пост у мусульман
Фото: Pexels

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