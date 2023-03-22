Священний піст мусульман від сходу до заходу сонця — коли починається Рамадан 2023

Сьогодні розпочався Рамадан — місяць обов’язкового посту для мусульман. У цей час люди по всьому світу дотримуються сурового посту для того, щоб показати своє смирення перед Аллахом та звернути більшу увагу на духовний, а не матеріальний аспект життя.

Під час Рамадану важливо не тільки виконувати ісламські приписи, а й очищуватись від негативних думок та намірів, займатись благодійністю та допомагати нужденним.

Читай, скільки триватиме Рамадан у 2023 році, а також які історія та традиції цього священного місяця для мусульман.

Зараз також дивляться

Коли починається Рамадан 2023

Ісламський календар використовує не сонячний календарний місяць, а місячний. Тобто його дати залежать від змін фаз Місяця.

Оскільки місячний рік коротший за григоріанський приблизно на 11 діб, Рамадан щороку припадає на різні дні. Однак для мусульман це завжди дев’ятий місячний місяць.

У 2023 році Рамадан починається 22 березня та закінчується 21 квітня.

Історія та традиції Рамадану

Мусульмани в усьому світі вірять, що Рамадан — священний місяць, оскільки це час милості Аллаха, смирення, прощення гріхів і посту. Історія свята пов’язана зі здобуттям пророком Мухаммедом першої ісламської перемоги в битві при Бадрі.

Вважається, що тоді пророк отримав від Аллаха повідомлення про те, що поститися впродовж місяця Рамадан є обов’язком для всіх здорових дорослих мусульман. Адже тільки голод, спрага та смирення перед Аллахом рівняють як бідних, так і багатіїв.

Протягом Рамадану мусульмани не їдять, не п’ють і не курять від сходу до заходу сонця. Це є покаянням за гріхи та проявом поваги до Аллаха.

У цей час важливо також дотримуватися моральних принципів і уникати всяких гріхів, наприклад, кривдити людей чи лукавити.

Увечері, після заходу сонця, мусульмани збираються разом на Іфтар, щоб перервати пост і поділитися їжею з ближніми. Це особливий час для сім’ї, друзів та суспільства загалом, коли всі збираються за одним столом і діляться їжею з тими, хто не має змоги її купити.

Окрім того, у місяці Рамадан мусульмани частіше відвідують мечеті й більш глибоко займаються духовністю, виконуючи додаткові молитви та читання Корану.

У кінці Рамадану святкується Ід аль-Фітр, що означає “свято припинення посту”. Воно відзначається протягом трьох днів і вважається одним з найбільших ісламських свят.

Під час нього мусульмани одягають нові та чисті одежі, збираються разом з родиною та друзями, вітають одне одного і діляться їжею. Також у цей час люди дарують подарунки та допомагають бідним.

У різних країнах свято Рамадан відзначається по-різному. Наприклад, у Єгипті традиційно готують спеціальний десерт, який складається з меду, горіхів та спецій.

В Індії та Пакистані багато мусульман відзначають Рамадан, готуючи традиційні страви, такі як бірйані та халва. А в Туреччині дуже популярним є ішлеме кебаб — страва з маринованої баранини, яка готується на вугіллі та подається з рисом або хлібом.

У сучасному світі свято Рамадан є важливим символом ісламу та мусульманської культури. Він є часом для спільної молитви, єдності та взаємоповаги.

Рамадан нагадує мусульманам про їхні духовні цінності та надихає до добрих дій, зокрема благодійності та помочі бідним.

Традиція посту присутня не тільки в ісламській, але й у християнській релігії. 27 лютого для вірян розпочався Великий піст, який триватиме до 15 квітня. Читай, що можна їсти у Великий піст.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.