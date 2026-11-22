З 2023 року в Україні офіційно святкують Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Тоді Верховна Рада змінила дату державного свята, а Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новий календар для свят, які мають сталі дати.

Тож як святкують Різдво і чому відбулися зміни в календарі — читай у матеріалі.

Коли святкуємо Різдво 2026

Раніше православні віряни України святкували Різдво 7 січня. Це дата за старим юліанським календарем, який нині відстає від Новоюліанського та григоріанського (яким користуються греко-католики України) на 13 днів.

Чому дата святкування Різдва 25 грудня є правильною? Тому що в цей період починається збільшення світового дня — ненабагато, на одну хвилину, але це символічно: світ перемагає темряву.

Саме в цьому основний зміст свята, адже Різдво — це день земного народження Ісуса Христа у Вифлеємі, момент, коли у світ, сповнений темряви, приходить “Сонце правди” — як називають Ісуса у молитвах.

Проте зміст святкування і 7 січня лишається тим самим — важлива не стільки дата, скільки її духовне наповнення.

Різдво в Україні 2026 — як до нього готуються

У православній та греко-католицькій традиціях Різдву передує сорокаденний піст, який за новим календарем триває з 15 листопада до 24 грудня. Його правила залежать від церковної традиції та можуть передбачати обмеження м’ясних і молочних продуктів у визначені дні. Водночас головний зміст посту — духовна підготовка до Різдва, молитва та добрі справи.

Напередодні Різдва, 24 грудня, в Україні святкують Святвечір. Це теж важливе свято.

Для нього господині готують на вечерю дванадцять страв без м’яса та молочних продуктів. Вони символізують кількість апостолів.

Старовинні звичаї на Різдво в Україні 2026

Українські традиції роблять Різдво теплішим і ближчим до кожного. Здавна на Святвечір у центр столу ставили кутю — страву з пшениці, меду й маку, яка символізує пам’ять про предків і єдність родини, і є побажанням добробуту на новий рік.

На стіл або на почесному місці під іконами встановлювали дідух — пишний сніп пшениці, що уособлює мир, добробут, зв’язок із предками й сам дух домашнього вогнища.

Інколи замість дідуха під столи українці ставили мішок із сіном або соломою. У різдвяний вечір дідусі та бабусі заводили під стіл кіз та кликали онуків. Після цього кидали дрібні монети, щоб діти їх ловили, а кози — вечеряли сіном. Такий звичай, вважалося, мав принести в будинок багато світла та добра.

Якщо у домі нещодавно помер член сім’ї, на стіл обов’язково ставили ще одну, додаткову тарілку. Вона — для померлого, щоб той зміг теж поласувати разом із сім’єю.

У Святвечір діти зазвичай навідували своїх хрещених, дідусів, бабусь — несли їм частування. Залежно від місцевої традиції це міг бути горщик куті, калач чи інші святкові гостинці.

Традиції на українське Різдво

Одним із головних різдвяних обрядів завжди були колядки. В Україні їх починали співати уже надвечір — напередодні самого свята.

Діти й дорослі ходили від хати до хати з великою різдвяною зіркою, сповіщали добру новину про народження Христа. Господарі дякували їм ласощами чи дрібними монетками, бо вважається, що колядники приносять у дім удачу та благословення на весь наступний рік.

Також на Різдво з давніх-давен ворожили. Саме у ніч на Різдво, вважалося, що можна легко побачити майбутнє. Багато дівчат гадали в цей день на свою долю та заміжжя, дізнавалися про майбутнього нареченого. Також раніше вважали, що сни, які приходили до людей на Різдво, — пророчі.

Однак не всі у це вірили. Адже народження Христа — церковне свято, а церква не підтримує ворожіння та гадання, бо це суперечить основам християнства.

Коли наставав ранок, сусіди зазвичай починали вітатися словами: Христос народився! — Славімо Його. Крім цього на Різдво православні ходили у храм на ранкову молитву. А потім родиною збиралися за святковим столом, на якому вже є і м’ясні, і молочні страви.

Коли сідають за стіл на Різдво

За українською традицією родина збирається на Святу вечерю 24 грудня, коли на небі з’являється перша зірка. Вона нагадує про Вифлеємську зірку, яка, за євангельською оповіддю, сповістила про народження Ісуса Христа. Перед вечерею заведено молитися, а першою стравою традиційно куштують кутю.

Першим гостем у хаті має бути чоловік — це на щастя в майбутньому році.

До того, як родина сяде за стіл, вдома мають бути закінчені всі роботи — прибирання, готування тощо. Після цього голова родини повинен прочитати молитву, тільки тоді можна їсти. Починати різдвяну трапезу потрібно з куті.

Починати їсти можна лише з появою першої зірки на небі, однак дітям можна давати їжу і раніше.

За святковий стіл не сідають у старому чи чорному одязі.

Що не можна робити на Різдво

Вважається, що свято таємничим чином визначає нашу долю на майбутнє, а дотримування певних правил та заборон гарантує успіх та удачу. Заборони на Різдво мають сакральний зміст: вони допомагають зосередитися на святі та його значенні, відкинути все буденне, старе, торішнє.

На Різдво не радять вдягати старий одяг.

Не дозволяється працювати, прибирати оселю та виносити з неї сміття.

В цей день не можна сваритися, адже агресивний настрій лишиться в родині протягом року.

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