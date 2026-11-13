Стиль життя Свята

Пʼятниця 13: звідки пішли забобони та чи існують обмеження насправді

Вікторія Мельник, журналістка сайту 13 Листопада 2026, 11:30 4 хв.
п'ятниця 13
Фото Pexels

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