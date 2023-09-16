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Приємні, емоційні або ж благодійні? Що подарувати на День вчителя 2023 — ідеї на будь-який гаманець

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 16 Вересня 2023, 18:00
Що подарувати на День вчителя 2023: ідеї бюджетні та не дуже
Фото: Pixabay

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