Приємні, емоційні або ж благодійні? Що подарувати на День вчителя 2023 — ідеї на будь-який гаманець

Уже скоро школярі вітатимуть своїх вчителів із професійним святом. День вчителя наближається, а тому батьки починають шукати приємні та корисні подарунки. Читай, що подарувати на День вчителя — добірка подарунків на будь-який смак і гаманець.

Що подарувати на День вчителя 2023: ідеї бюджетні та не дуже

День вчителя цього року припадає на неділю, 1 жовтня. Якщо ти хочеш подарувати щось особливе та приємне, що додасть атмосфери, тепла та спокою, ми підготували велику добірку ідей.

Важливо, що всі подарунки будуть універсальними та підійдуть багатьом, але різняться і ціни, тому вибирай те, що тобі по кишені.

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Якщо викладач(-ка) попросила не дарувати нічого, а спрямувати кошти на ЗСУ — можна зробити благодійну банку з донатами, а вчитель(-ка) вибере підрозділ чи конкретного військового, якому можна допомогти.

Але якщо хочеться подарувати не тільки емоції, а й щось фізичне, тримай добірку подарунків на День вчителя 2023.

Подарунок може бути смачним, для цього чудово підійдуть такі варіанти: набір корисних солодощів без цукру, кошик екзотичних фруктів, набір ароматного чаю чи кави. Якщо даруєш щось їстівне, варто знати, чи немає у вчителя(-ки) алергії.

Подарувати, звісно, можна і квіти. Але якщо хочеш порадувати ще більше, можна подарувати підписку на квіти. Таким чином їй/йому 1-6 місяців приноситимуть свіжі букети додому.

Приємним та цінним подарунком на День вчителя будуть емоції — подаруй сертифікат на ароматерапію, spa-процедури чи масаж. Також можна придивитися до малювання картин, ліплення з глини чи створення свічок.

Крім цього відмінним подарунком можуть бути квитки на виставу. Зараз в Україні почався непоганий театральний сезон, де показують цікаві вистави. Або це можуть бути квитки на виставку, інший культурний чи благодійний захід.

Подарувати можна щось для роботи, наприклад, записник, папки, маркери та крейду для дошки, підставки для паперів.

Корисним подарунком буде щось із недорогої техніки, наприклад, повербанк, світильник на батарейках, смарт-годинник чи навушники.

Якщо ти знаєш, яку літературу полюбляє вчитель(-ка), можна подарувати книгу. Або ще краще — сертифікат у книжковий магазин.

Можливо, на День вчителя тобі захочеться подарувати щось інше, але в будь-якому разі — важливий не подарунок, а увага та теплі слова.

Раніше ми ділилися теплими та щирими привітаннями з Днем вчителя.

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