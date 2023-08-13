Не тільки шкільне приладдя! Що подарувати першокласникам на 1 вересня: ідеї

Якщо твоя малеча збирається вперше до школи, а хочеться вибрати класний подарунок — ми тобі допоможемо.

Дітям потрібно багато речей, які знадобляться у школі. Це також може бути щось для ігор, дозвілля чи хобі. Читай, що подарувати першокласнику на 1 вересня.

Що подарувати першокласнику на 1 вересня 2023: ідеї подарунків

Подарувати першокласнику на 1 вересня можна красиве та потрібне шкільне приладдя. А ще — щось для розвитку, ігор, або просто для задоволення. Наприклад:

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Канцтовари: гарні ручки з тваринами чи супергероями, кольорові олівці, крейда, воскова крейда, альбоми для малювання, фарби, пластилін, набори для творчості.

гарні ручки з тваринами чи супергероями, кольорові олівці, крейда, воскова крейда, альбоми для малювання, фарби, пластилін, набори для творчості. Книжки: дитячі казки, оповідання та історії. До цього можна подарувати розмальовки, комікси.

дитячі казки, оповідання та історії. До цього можна подарувати розмальовки, комікси. Іграшки: м’які, інтерактивні, ляльки, м’ячі, машинки, настільні ігри або те, що колекціонує дитина.

Дитячі подарункові набори: для плетіння, вишивання, вирощування іграшки, археологічної розкопки, створення аплікацій.

для плетіння, вишивання, вирощування іграшки, археологічної розкопки, створення аплікацій. Корисні подарунки в школу: ланчбокси, пенал, антисептик, іграшки-антистрес, парасольки, сумки для спортивного одягу, пляшка для води.

ланчбокси, пенал, антисептик, іграшки-антистрес, парасольки, сумки для спортивного одягу, пляшка для води. Гаджети: смарт-годинник, 3D-ручка, колонка, навушники, дитячий фотоапарат.

Емоції: майстер-клас із виготовлення цукерок, карамелі, катання на картингу чи конях, квиток у парк розваг, квест-кімната, екскурсія на еко-ферму.

майстер-клас із виготовлення цукерок, карамелі, катання на картингу чи конях, квиток у парк розваг, квест-кімната, екскурсія на еко-ферму. Одяг: шкільна форма, спортивна форма, інвентар для спорту, зручне взуття.

шкільна форма, спортивна форма, інвентар для спорту, зручне взуття. Декор для дитячої кімнати: килимок, світильник, нічна лампа, зволожувач повітря, постери, приємний будильник.

Для творчості: дошка для малювання, світловий планшет, конструктор.

дошка для малювання, світловий планшет, конструктор. Ювелірні подарунки: браслет, оберіг, кулон, брошка, сережки, запонки.

браслет, оберіг, кулон, брошка, сережки, запонки. Для активного дозвілля: велосипед, самокат, ролики, скейтборд, гіроборд.

велосипед, самокат, ролики, скейтборд, гіроборд. Смачний подарунок: набір солодощів, фруктів, органічних паст та пастили.

Під час вибору подарунка для першокласника(-ці) можна порадитися з батьками чи дитиною, що б їй хотілося. Також можна розпитати, що учень(-иця) любить, можливо, в нього (неї) є улюблений герой мультиків чи з фільму.

Найголовніше — не дарувати нічого “на виріст”, адже це забере в дитини приємні емоції від подарунка, який зараз не можна застосувати.

Раніше ми розповідали, як вибрати портфель у школу для першокласника.

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