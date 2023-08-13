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Не тільки шкільне приладдя! Що подарувати першокласникам на 1 вересня: ідеї

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 13 Серпня 2023, 08:00
Що подарувати першокласнику на 1 вересня 2023: ідеї подарунків
Фото: Unsplash

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