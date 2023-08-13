Не тільки шкільне приладдя! Що подарувати першокласникам на 1 вересня: ідеї

Якщо твоя малеча збирається вперше до школи, а хочеться вибрати класний подарунок — ми тобі допоможемо.
Дітям потрібно багато речей, які знадобляться у школі. Це також може бути щось для ігор, дозвілля чи хобі. Читай, що подарувати першокласнику на 1 вересня.
Подарувати першокласнику на 1 вересня можна красиве та потрібне шкільне приладдя. А ще — щось для розвитку, ігор, або просто для задоволення. Наприклад:
Фото:Unsplash
Фото: Unsplash
Під час вибору подарунка для першокласника(-ці) можна порадитися з батьками чи дитиною, що б їй хотілося. Також можна розпитати, що учень(-иця) любить, можливо, в нього (неї) є улюблений герой мультиків чи з фільму.
Найголовніше — не дарувати нічого “на виріст”, адже це забере в дитини приємні емоції від подарунка, який зараз не можна застосувати.
Раніше ми розповідали, як вибрати портфель у школу для першокласника.
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