Що подарувати вчителю на день народження: ідеї, які стануть у пригоді багатьом

Учителі роблять великий пласт роботи з нашими дітьми. Вони проводять з ними багато часу, приділяють увагу усім і дають їм необхідні знання. Робота вчителя складна і часто недооцінена, але ми маємо їх шанувати й дякувати.

Ми можемо висловити свою вдячність маленькими подарунками на свята. Учителям це дуже приємно. Ми розповімо, що подарувати вчителю на день народження.

Що подарувати вчителю на день народження: ідеї подарунків

Солодощі та напої

Насамперед можна подумати про те, що більшість вчителів п’ють з колегами чай та каву. Тому вчителю на день народження можна подарувати набір хорошого чай чи кави, а також бокс корисних солодощів чи подарунковий набір горіхів та сухофруктів. Також можна підібрати красивий набір з чашок та чайних блюдець.

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Корисна канцелярія

Учителі використовують багато різної канцелярії протягом року. Багато з них можуть бути раді тому, що отримають у подарунок якісну канцелярію і їм не доведеться витрачати на неї власні кошти. Можна подарувати спеціальний планер для вчителя, набір ручок, олівців, скріпок, степлера та іншої корисної канцелярії.

Крім цього, можна придбати спеціальний іменний органайзер, який має відділення для ручок, наліпок, власний календар та багато іншого.

Якщо ти знаєш вподобання вчителя, можна подарувати йому на день народження книгу. Або ж вибрати спеціальну книгу за його фахом, яка буде корисна і цікава як для вчителя, так і для його учнів.

Кімнатні рослини

Часто у кабінетах вчителів можна побачити куточки з рослинами. Можна вибрати на подарунок учителю кімнатну рослину або спеціальне кімнатне дерево.

Для душі та дозвілля

Якщо ти не знаєш, що подарувати вчителю на день народження, найкращим рішенням може бути сертифікат до якогось магазину, тоді людина сама обере, що їй до душі. Також можна подарувати квитки на виставу чи сертифікат до спа-салону, або на якесь цікаве дозвілля, як-от гончарство.

Прикраси для кабінету

Вчитель може зрадіти деяким деталям інтер’єру. Вчителю на день народження можна подарувати картину, карту України з підсвіткою на стіну, керамічний ароматичний камін тощо.

Розчулити вчителя також зможе оригінальне відеопривітання від його учнів. Цей подарунок може залишити багато приємних спогадів та емоцій.

Пам’ятай, що обирати подарунок вчителю варто, відштовхуючись від бюджету: чи це від усього класу, чи особисто від тебе. Подарунки не мають бути космічної ціни, адже це символічний вираз подяки.

Часто люди запаковують подарунки у коробки та обгортають спеціальним папером. Раніше ми розповідали, як красиво запакувати подарунок.

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