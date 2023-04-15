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Сходження Благодатного вогню 2023: де та коли дивитись трансляцію з храму Гробу Господнього

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Квітня 2023, 12:25
Сходження Благодатного вогню 2023 - коли та де дивитись
Фото: Getty Images

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