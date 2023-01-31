Стрітення Господнє 2023: коли святкують та які традиції в Україні

Стрітення — це християнське свято, що відзначають на 40-й день після дня народження Ісуса Христа.

В цей день вшановують пам’ять про те, як Діва Марія принесла свого сина до Єрусалимського Храму та подякувала Богу за первістка.

Коли Стрітення у 2023 році

Щорічно Стрітення святкують 15 лютого. У 2023 році цей день припадає на середу.

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За часів язичництва Стрітення знаменувало зустріч зими та весни. Та в народі чимало людей вважають так й донині.

Вже після хрещення Київської Русі — свято набуло релігійного характеру, оскільки вважається, що цього дня зустрічаються Старий та Новий заповіти.

Які традиції існують в Україні

На Стрітення Господнє віряни обов’язково ходять до церкви на святкову службу.

У цей день також освячували воду та свічки. Вважається, що поки горить освячена на Стрітення свічка, до тих пір вона оберігає від горя, біди та хвороб. А Стрітенську воду використовували в цілющих цілях.

Хочеш дізнатися чи врожайний буде рік? Для цього потрібно на ніч виставити на вулицю тарілку із зерном. Якщо зранку на зерні буде роса — рік буде врожайний, якщо зерно буде сухе — очікуй поганого врожаю.

Можна попросити у Господа допомоги у справах та здійснення заповітних бажань.

Що заборонено робити на Стрітення Господнє

Цього дня існує низка заборон, яких варто дотримуватись:

Не можна прибирати в хаті. Краще, зробити це напередодні та зустрічати свято у чистій оселі.

На Стрітення не варто займатися рукоділлям.

Також у це свято не потрібно займатися важкою фізичною працею.

Якщо плануєш чи вже робиш ремонт у квартирі — відклади усі справи на інший день.

Як і в усі церковні свята, не можна лаятися, сваритися та бажати іншим лиха.

За можливості, утримайся від далеких поїздок, оскільки можна потрапити у біду.

На Стрітення не можна вживати алкоголь.

Та не Стрітенням єдиним! Раніше ми розповідали, які церковні свята відзначатимуть українці у лютому 2023 року

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