Стрітення Господнє 2023: коли святкують та які традиції в Україні

Стрітення — це християнське свято, що відзначають на 40-й день після дня народження Ісуса Христа.
В цей день вшановують пам’ять про те, як Діва Марія принесла свого сина до Єрусалимського Храму та подякувала Богу за первістка.
Щорічно Стрітення святкують 15 лютого. У 2023 році цей день припадає на середу.
За часів язичництва Стрітення знаменувало зустріч зими та весни. Та в народі чимало людей вважають так й донині.
Вже після хрещення Київської Русі — свято набуло релігійного характеру, оскільки вважається, що цього дня зустрічаються Старий та Новий заповіти.
Цього дня існує низка заборон, яких варто дотримуватись:
Та не Стрітенням єдиним! Раніше ми розповідали, які церковні свята відзначатимуть українці у лютому 2023 року
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