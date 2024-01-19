Стрітення Господнє 2024: коли святкують та які традиції в Україні

Стрітення — це християнське свято, яке відзначають на 40-й день після дня народження Ісуса Христа.

Цього дня вшановують пам’ять про те, як Діва Марія принесла свого сина до єрусалимського храму та подякувала Богу за первістка.

Коли Стрітення у 2024 році

У зв’язку із переходом ПЦУ та УГКЦ на новий стиль з 1 вересня 2023 року, віднині українці святкуватимуть Стрітення щорічно 2 лютого. За старим стилем це свято відзначають 15 лютого. У 2024 році цей день припадає на п’ятницю.

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За часів язичництва Стрітення знаменувало зустріч зими та весни. Та в народі чимало людей вважають так і донині.

Вже після хрещення Київської Русі свято набуло релігійного характеру, оскільки вважається, що цього дня зустрічаються Старий та Новий заповіти.

Які традиції існують в Україні

На Стрітення Господнє віряни обов’язково ходять до церкви на святкову службу.

Цього дня також освячували воду та свічки. Вважається, що поки горить освячена на Стрітення свічка, доти вона оберігає від горя, біди та хвороб. А Стрітенську воду використовували для зцілення.

Хочеш дізнатися, чи врожайний буде рік? Для цього потрібно на ніч виставити на вулицю тарілку з зерном. Якщо зранку на зерні буде роса — рік буде врожайний, якщо зерно буде сухе — очікуй поганого врожаю.

Можна попросити у Господа допомоги у справах та здійснення заповітних бажань.

Що заборонено робити на Стрітення Господнє

Цього дня існує низка заборон, яких варто дотримуватись:

Не можна прибирати в хаті. Краще зробити це напередодні та зустрічати свято у чистій оселі.

На Стрітення не варто займатися рукоділлям.

Також у це свято не потрібно займатися важкою фізичною працею.

Якщо плануєш чи вже робиш ремонт у квартирі — відклади усі справи на інший день.

Як і в усі церковні свята, не можна лаятися, сваритися та бажати іншим лиха.

За можливості утримайся від далеких поїздок, оскільки можна потрапити у біду.

На Стрітення не можна вживати алкоголь.

Та не Стрітенням єдиним! Раніше ми розповідали про нові дати святкувань церковних свят у 2024 році.

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