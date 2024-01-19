Стрітення Господнє 2024: коли святкують та які традиції в Україні

Стрітення — це християнське свято, яке відзначають на 40-й день після дня народження Ісуса Христа.
Цього дня вшановують пам’ять про те, як Діва Марія принесла свого сина до єрусалимського храму та подякувала Богу за первістка.
У зв’язку із переходом ПЦУ та УГКЦ на новий стиль з 1 вересня 2023 року, віднині українці святкуватимуть Стрітення щорічно 2 лютого. За старим стилем це свято відзначають 15 лютого. У 2024 році цей день припадає на п’ятницю.
За часів язичництва Стрітення знаменувало зустріч зими та весни. Та в народі чимало людей вважають так і донині.
Вже після хрещення Київської Русі свято набуло релігійного характеру, оскільки вважається, що цього дня зустрічаються Старий та Новий заповіти.
Цього дня існує низка заборон, яких варто дотримуватись:
Та не Стрітенням єдиним! Раніше ми розповідали про нові дати святкувань церковних свят у 2024 році.
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