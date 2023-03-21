День Сорока Святих: дата, історія та традиції свята

На християнському календарі наближається велике свято — Сорока севастійських мучеників або Сорока Святих. У 2023 році віряни святкуватимуть цей день у середу 22 березня.

Та що це за день, чого не можна робити і яких традицій треба дотримуватися? Про історію, традиції та заборони свята ми розповіли у матеріалі.

Історія дня Великомучеників севастійських

Занурившись у церковні перекази, можна дізнатися про історію 40 воїнів, які були найкращою дружиною у війську давньоримського імператора Ліцинія.

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Він був жорстоким язичником і намагався позбутися християнської віри, зокрема й у власному війську. Однак весь легіон відмовився зректися християнства, за що був страчений у місті Севастія, на території сучасної Туруреччини, у 320 році.

Воїнів завели до Севастійського озера, яке тоді було вкрите кригою, роздягнули й змусили стояти на кризі. Щоб додати мук, на березі затопили лазню.

Один воїн не зміг витримати страждань, пішов до лазні й одразу помер. Його місце зайняв один із наглядачів, який, побачивши видіння, роздягнувся і зайшов в озеро до решти, зі словами: “Я — християнин!”

Через жорстоку смерть, яку чоловіки прийняли за віру, церква прозвала їх великомучениками.

Тож у цей день пам’яті Сорока Святих послаблюються суворі правила Великого посту. 22 березня вірянам дозволено пити вино та їсти рибу.

Традиції свята Сорок Святих: що дозволено, а що заборонено робити

Попри те, що це свято, для вірян є ряд заборон від церкви. Тож 22 березня на Сорок Святих не можна:

їсти м’ясо, молочні продукти, яйця, адже піст усе-таки продовжується; працювати фізично, навіть займатися прибиранням житла; позичати гроші; шити, прати або займатися ремонтом речей.

Зазвичай на свято Сорока севастійських мучеників християни йдуть до церкви та ставлять 40 свічок та б’ють стільки ж поклонів. Та в народі придумали ще кілька традицій.

Одна з них — пекти пиріжки у формі птахів. Зокрема, в честь цієї традиції свято отримало народну назву Жайворонки.

Інколи пиріжки нанизували на лозинки або різочки, роздавали дітям чи дарували сусідам. Існувало повір’я, що тоді всі свійські птиці будуть здоровими.

Також існував і символічний обряд, який називали топтати ряст. Дотримувалися цієї традиції навіть літні та кволі, адже вважалося, що хто потопче ряст навесні, той протягом року буде здоровим.

Які ще церковні свята чекають на вірян цього місяця, ми розповіли у церковному календарі на березень 2023.

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