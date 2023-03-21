Свята

День Сорока Святих: дата, історія та традиції свята

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 21 Березня 2023, 15:15
сорок святих свято
Фото: Pexels

Більше новин
Як обрізати грушу
Пам’ятай про температуру та кут зрізу: як правильно обрізати грушу навесні
Запечений тофу
Подарує не лише ситість, але й почуття легкості: запечений тофу — рецепт від Ярославського
Бомбочка
Повний релакс та маса задоволення: як зробити бомбочку для ванни
коли саджати жоржини навесні
Будуть гріти серце красою до самісіньких заморозків: коли саджати жоржини навесні 2023
Дивитись більше

Матеріали по темі

Календар церковних свят на квітень 2023: церковні свята у квітні
Місяць важливих дат для вірян: календар церковних свят на квітень 2023
дозволені продукти під час посту
І поживно, і смачно! Що можна їсти у Великий піст 2023
Церковні свята в березні 2023 — календар церковних свят
Преподобного Феодора, Торжество Православ’я та Сорок святих: церковний календар на березень 2023
Пасха
Коли святкують Великдень 2023 за західним обрядом та в чому відмінності

Відео
0:04:57
Як отримати громадянство України

Треба обов’язково скласти іспит з української мови та історії! Як отримати громадянство України
0:03:47
Посівна-2023 в Україні: як аграрії працюють на всіяних снарядами полях
Посівна 2023, яка вже стала подвигом! Як українські аграрії працюють на полях, всіяних снарядами
0:03:27
Виробництво броньованого скла
Автівка витримала танкову колону: як релоковане підприємство виготовляє броньоване скло та авто для волонтерів
Карта бойових дій в Україні
Весняний наступ окупантів наближається до кульмінації: карта бойових дій в Україні 21 березня в режимі онлайн
0:03:24
Бахмут
Рятують Бахмут від оточення! Як українські десантники працюють на передовій — відео з фронту
0:04:07
Маріуполь
Загиблих не рахували… Спогади маріупольців, що розривають серце кожному
0:03:12
жінки на фронті
Дівчата — справжні мужні воїни: як жінки на фронті доводять щодня, що в Україні немає слабкої статі
0:03:47
Піка Чуджо Хідето
Залишатимусь тут, допоки народ України не зможе жити в мирі! Історія незламного японського волонтера
Карта бойових дій в Україні 20.03.2023 онлайн
Відбивають атаки, знищують техніку та живу силу ворога: карта бойових дій в Україні 20 березня в режимі онлайн
0:03:48
Краматорськ
Неможливо було розібрати, де загиблі, а де поранені: історія жінки, яка тікала з лежачою матір’ю з Краматорська
Більше відео
Що подарувати чоловікові на день народження
Читати далі
Здається, що він уже має все на світі? Тримай цікаві ідеї подарунків чоловікові на день народження
Настя Каменських
Читати далі
Настя Каменських випустила нову зворушливу пісню та кліп до неї, зроблений в українському стилі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь