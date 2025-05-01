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Коли Трійця-2025 в Україні та які відмінності східного та західного обряду

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 01 Травня 2025, 15:15
коли трійця 2025
Фото Unsplash
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