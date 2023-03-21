Найбільше свято: коли святкують Великдень 2023 у Польщі — дата та традиції

Великдень — одне з найбільших християнських свят у світі. Традиційно люди випікають солодкий хліб за спеціальним рецептом, розмальовують крашанки та йдуть до церкви, аби посвятити свої кошики з їжею.

Цьогоріч багато українців змушені зустрічати це сімейне свято не у рідному домі, а за кордоном. Аби дізнатися про традиції святкування Паски у Польщі та коли її відзначають там — читай далі.

Великдень у Польщі 2023

Через розбіжності у Юліанському та Григоріанському календарях, святкування Великодня, як і інших великих церковних свят, не збігається між християнами західного та східного обрядів.

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Цього року Великдень у Польщі припадає на 9 квітня. Воно, а також 8 та 10 квітня, будуть в країні офіційними вихідними.

Передвеликодні свята у вірян східного та західного обряду мало чим відрізняються. Проте останній тиждень перед Великоднем таки має власні традиції.

Великдень у Польщі: традиції

Два тижні перед Великоднем у Польщі вважаються сакральними. Цими днями існують традиції, яких дотримується кожен вірянин країни.

Попільна середа — день, коли поляки йдуть до костелу, моляться та наносять лозою на лоб хрест. Він є символом тлінності мирського життя.

Жирний четвер: день, що передує посту. Тоді поляки їдять усе, чого забажає душа, бо з п’ятниці у них починається суворий піст.

Пальмова неділя — віряни згадують день, коли було вбито Христа. Це аналог Вербної неділі в Україні. Поляки вірять, що гілки пальм є оберегами від злих сил, а в будинку, в якому вони розташовуються, буде щастя і затишок. Бажають успіху з допомогою легенького биття гілкою пальми один по одному.

Читати на тему Коли святкують Великдень 2023 за західним обрядом та в чому відмінності Коли Великдень 2023 за західним обрядом та як його відзначають — читай у матеріалі.

Далі розпочинається Великий тиждень, до якого також відносять Страсну суботу, сам Великдень та другий день святкування свята.

В Страсну суботу поляки готуються до свята, йдуть до костелу та висвячують те, що приготували на Великдень.

До кошика обов’язково кладуть:

Традиційну випічку;

Домашню ковбасу;

Сир;

Сіль;

Хрін;

Хліб;

Мед;

Яйця.

А коли святкуватимуть Великдень християни східного обряду та в чому різниця між двома календарями — ми пояснювали в іншому матеріалі.

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