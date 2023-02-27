Великий піст 2023: найсуворіші дні та як їх дотримуватися

З 27 лютого для православних християн розпочався Великий піст. Він триватиме 48 днів та закінчиться 15 квітня, у переддень Великодня. Чимало вірян вважають його найважливішим у році.

У цей період віряни мають чимало заборон, та найбільша стосується вживання їжі. Про найсуворіші дні Великого посту та як їх дотримуватися — читай у матеріалі.

Великий піст: найсуворіші дні

Найскладнішими вважаються перший день посту — Чистий понеділок, що припадає на 27 лютого, та Страсна п’ятниця, що цьогоріч буде 14 квітня. У ці дні вірянам потрібно повністю відмовитися від їжі.

Зараз також дивляться

Також суворими можна вважати другий – п’ятий дні посту та останній тиждень посту, крім неділі, на яку припадає Великдень. У ці дні віряни мають дотримуватися сухоїдіння. Це означає, що можна вживати їжу, але без жодної термічної обробки. Тобто її не можна варити, запікати, смажити тощо.

Що ж стосується другого – шостого тижня посту — там віряни мають певні обмеження та послаблення. У понеділок, середу та п’ятницю потрібно дотримуватися сухоїдіння. У вівторок та четвер можна вживати гарячу їжу без додавання олії. У суботу та неділю дозволено гарячу їжу із додаванням олії, а також трішки церковного вина.

Кому можна утриматися від посту

Варто пам’ятати, що постувати можуть лише повністю здорові особи, щоб не нашкодити собі.

Також від посту можуть утриматися діти, вагітні та жінки, що годують груддю, пенсіонери, військовослужбовці, люди з хронічними хворобами, а також ті, хто зараз перебуває у важких життєвих ситуаціях та не має змоги постувати.

А після Великого посту починається Пасха. Читай, коли святкують Великдень у 2023 році, у нашому матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.