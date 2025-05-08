Свято Миколи Чудотворця у травні 2025: дата, традиції та привітання у прозі

Миколу Чудотворця шанують православні віряни. Він — покровитель дітей, закоханих, торговців, моряків та захисник невинно засуджених. Багато людей звертаються до нього у молитві з проханням про допомогу.

Свято Миколи Чудотворця у 2025 році відзначають 9 травня за новим стилем та 22 травня за старим. Про традиції та привітання у свято Миколи Чудотворця — читай у матеріалі.

Свято Миколи Чудотворця у травні: коли святкують

Традиційно відзначають Миколая зимою та навесні. У ці дні у храмах проводять богослужіння, а батьки готують для малечі подарунки. Дата свята Миколи Чудотворця не перехідна. Щороку його відзначають 22 травня за старим стилем, а за новим — 9 травня.

За переказами, цього дня святий обходить всю Землю і проганяє нечисть із людського світу.

День Святого Миколи Чудотворця у травні: традиції

У день Миколи весняного віряни ходять на церковну службу і моляться святому. У нього просять здоров’я, миру, зцілення від хвороб, легких пологів, щасливої дороги подорожнім. Цього дня предки виганяли коней на пасовища і кропили їх святою водою.

Селяни обходили поля й оглядали посіви. Також давали милостиню тим, хто її потребував. І якщо часто на християнські свята церква не дозволяє працювати фізично, то цього дня — навпаки.

Цього дня небажано:



користуватися ткацьким приладдям;

стригтися;

їсти м’ясо;

ображати дітей і відмовляти їм;

сваритися, лаятися;

зловживати алкоголем.

День Миколи Чудотворця у травні: привітання

У цей день від щирого серця хочу побажати з міцним здоров’ям і доброю надією продовжувати свій життєвий шлях. Нехай добрий покровитель Микола пошле достатку і щастя, нехай ніколи не втомляться крила від польотів любові, нехай завжди у твоїх руках буде удача.

***

Нехай святий Миколай оберігає вас і ваших близьких від усякого зла. Нехай у серці завжди буде віра, в душі — спокій, а в домі — добробут і затишок. Бажаю вам миру, любові, Божої ласки й щедрих благословень у кожному дні. Нехай усі добрі надії справджуються, а світло Миколаєвого заступництва веде життям!

***

У день Миколи Чудотворця бажаю здоров’я і любові, добробуту і щастя, надії й удачі, миру і добра! Нехай Микола допомагає відпускати образи й забувати погані дні, щоб у твоєму житті завжди була радість! Нехай травневі промені розтоплять твою невпевненість, нехай твоє серце відкриється для нових мрій і пошуків!

***

Нехай цей світлий день подарує тепло, радість і віру в дива. Нехай Миколай принесе мир у серце, гармонію в душу та щастя в дім. Бажаю, щоб у житті завжди знаходилося місце для щирих посмішок, добрих людей і натхнення!

***

Зі святом! Бажаю натхнення і любові. Бажаю відради душі й достатку. Нехай Святий Микола зберігає твій будинок від бід, сім’ю — від заздрості й горя, а двір — від бідності та невдач. Бажаю міцного здоров’я, бравих сил, доброї надії, міцної віри, миру і радості.

***

Вітаю! У цей день хочу побажати тобі миру, радості, хороших моментів та цікавих сторінок життя! Нехай Микола Чудотворець дарує тобі спокій та натхнення!

***

Зі святом! Хай святий покровитель дарує силу духу, впевненість у собі й мудрість у кожному рішенні. Нехай життя буде наповнене добром, справжніми людьми та світлими подіями. Бажаю Божої опіки й радості!

Раніше ми розповідали, коли святкують Вознесіння Господнє.

