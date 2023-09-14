Свята

Уособлення відваги та відданості — коли відзначають день мучениць Віри, Надії та Любові

Даніела Долотова, редакторка сайту 14 Вересня 2023, 13:45
Віра Надія Любов
Фото: Pexels

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