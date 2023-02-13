З Масляною 2023! Теплі привітання в картинках, прозі та віршах

Уже скоро аромат млинців заполонить домівки українців, адже наближається Масляна! Вікна підготували для тебе теплі привітання з Масляною в картинках, а ще — у віршах та прозі! Зберігай листівки та вітай найрідніших із прийдешніми святами.
Завантажити привітання можна за посиланням. Листівки на будь-який смак допоможуть тобі привітати рідних зі святом Масляної.
Сонечко надворі знову сяє,Промені дарує золоті,І млинцями щиро пригощає насТиждень весняний і масний.Не давайте суму жити,Посміхайтесь повсякчас,Для розваги і розрадиМасляна — найкращий час.
Масляна прийшла до нас,Зі святом цим вітаю вас!Зичу, щоб нам всім щастило,Полум’я в душі горіло,Успіхів, кохання всімІ наїстися млинців!
Масниця розпочалася,Хай зима мандрує геть,Навкруги всі веселятьсяІ навколо круговерть!
Хай опудало нарештіВигорить ущент в огні,Смакувати будем дружньоМи млинці наші смачні!
Я усім бажаю щастя,Прийде хай скоріш весна,Як прокинеться природа —Заживемо ми сповна!
Раніше ми розповідали про п’ять рецептів смачних млинців на Масляну.
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