Водохреще 2023: традиції свята та правила безпечного купання

Водохреще — українське традиційне свято, яке є одним із найбільших серед християнських. У народі його заведено ще називати Богоявленням або Йорданом. Свято виникло на згадку про хрещення Ісуса в річці Йордан. Читай, як правильно купатися на Водохреще і які традиції є в цей день, у нашому матеріалі.
Купатися на Водохреще заведено 6 або 19 січня. Усі християнські конфесії відзначають свято 6 січня, а ті, хто користуються юліанським календарем, 19 числа. В народі вважають, що в цей день уся вода стає святою, дає вроду, здоров’я, силу і захист від злого ока.
Тому купатися на Водохреще потрібно саме в день свята. Зазвичай для цього є спеціально відведені місця — купелі на територіях храмів, освячені ополонки, річки з хрестами, які пробивають у кризі.
Цьогоріч, певно, криги не буде через погодні умови в Україні. Температура води також буде вищою, ніж у попередні роки, тому ти можеш спробувати традиційне купання.
Після освячення місця купання потрібно зайти в ополонку, тричі зануритися з головою, прочитати молитву і вийти з води.
Після освячення місця купання потрібно зайти в ополонку, тричі зануритися з головою, прочитати молитву і вийти з води.
Задля безпеки біля громадських місць купання завжди чергують рятувальники й медики.
У Водохреще, крім самого купання, є ряд традицій. Наприклад, споживати голодну кутю в переддень свята. 5 або 18 січня вважають днем суворого посту, заведено вечеряти пісними стравами з риби, капусти або гречки.
Серед звичаїв на Водохреще є й освячення води. Найчастіше освячують ополонки, річки й озера, в яких відбуватимуться купання, а також питну воду. З льоду вирубують хрест, прикрашають його барвінком і гілками сосни, іноді поливають буряковим квасом.
Освячену воду можна набрати всім охочим. Вважається, що вона має цілющі властивості і не псується. У цей день ще заведено ворожити на кохання та відвідувати богослужіння.
Купання в холодній воді може зашкодити твоєму здоров’ю, попри віру в її чарівні властивості. Тримай кілька порад, як правильно купатися на Водохреще, щоб не захворіти.
Протипоказано купатися на Водохреще людям, які мають проблеми з артеріальним тиском, хвороби серцево-судинної системи, хронічні захворювання, хворим, літнім, дітям та вагітним.
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