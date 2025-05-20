Свята

І вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця — сьогодні віряни святкують Вознесіння Господнє 2025

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 20 Травня 2025, 08:15
І вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця — сьогодні віряни святкують Вознесіння Господнє 2025
Фото Unsplash
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