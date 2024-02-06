Вимкни хоча б сьогодні! Всесвітній день без мобільного телефону — історія та мета свята

Про справи дбай, але й про здоров’я не забувай. Якщо ти працюєш за комп’ютером, паралельно гортаєш стрічку новин чи дивишся веселі відео, а потім ввечері — кіно чи серіал — твої очі напружуються весь день. Та втомлюються не лише очі. Тому щороку, 6 лютого, відзначають Всесвітній день без мобільного телефону.

6 лютого — Всесвітній день без мобільного телефону

Всесвітній день без мобільного телефону вигадали в далекому 2001 році. Уже тоді було помітно їхній вплив на наше життя. Якщо ти цілими днями можеш шукати щось в Інтернеті, спілкуватися та гортати стрічки новин, варто іноді робити міні-відпустки від інформаційного шуму.

Ініціатива пропонує відмовитися від користування телефоном на три дні — з 6 до 8 лютого. Це дозволить перевірити свою залежність від гаджета та знайти цікаві заняття. Таку ідею вигадав французький письменник Філ Марсо.

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Він, до речі, написав роман мовою SMS-повідомлень. Дату вибрали до іменин Гастона. Це свято, яке відзначають християни західного обряду. Гастона згадали в пісні Le téléfon — в якій є такі слова: “Гастон, дзвонить телефон! Але знову ніхто не відповідає”.

Всесвітній день без мобільного телефону можна відзначати не тільки 6-8 лютого, але й завести корисну звичку — відмовлятися від телефона на один день у тижні. Це допоможе тобі мати більше вільного часу для себе, займатися справами, які давно відкладалися, менше споживати інформації та покращити емоційний стан.

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Щоб рука не тягнулася до телефона, варто попередити рідних, знайомих та колег, що ти не користуватимешся телефоном певний час. Замість цього можна віддати перевагу прогулянкам на свіжому повітрі, читанню чи творчим заняттям.

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