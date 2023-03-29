Чекати чи ні? Чи будуть вихідні на Великдень 2023 і скільки вони триватимуть

У зв’язку з воєнним станом більшість свят та державних вихідних скасовані. Але ж Великдень — найбільше християнське свято, яке завжди припадає на неділю. Чи будуть цього року вихідні на Великдень 2023 — читай детально в нашому матеріалі.

Вихідні на Великдень 2023: чи будуть і скільки триватимуть

Воскресіння Господнє або Великдень припадає на такі дні у квітні:

9 квітня — для християн західного обряду.

16 квітня — для християн східного обряду.

Великдень є перехідним церковним святом, адже щороку випадає на різну дату. День свята вираховують від дня першого повного місяця після весняного рівнодення.

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Віряни дотримуються Великого посту, який триває сім тижнів і є одним із найсуворіших і найважчих. Цьогоріч Великий піст розпочався 27 лютого і триватиме до 15 квітня.

За Кодексом законів про працю, понеділок, який іде після Великодня, має бути вихідним. Але з огляду на воєнний стан трьох вихідних на свята не буде.

Натомість відпочиватимемо лише суботу та неділю — 8–9, 15–16 квітня відповідно.

Понеділки, що випадають на 10 та 17 квітня, залишаються робочими до кінця воєнного стану.

Воєнний стан в Україні нині продовжено до 18 травня 2023 року. Це означає, що українці не матимуть додаткових святкових та вихідних днів.

Раніше ми розповідали, які ще великі церковні свята будуть у квітні.

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