Чекати чи ні? Чи будуть вихідні на Великдень 2023 і скільки вони триватимуть

У зв’язку з воєнним станом більшість свят та державних вихідних скасовані. Але ж Великдень — найбільше християнське свято, яке завжди припадає на неділю. Чи будуть цього року вихідні на Великдень 2023 — читай детально в нашому матеріалі.
Воскресіння Господнє або Великдень припадає на такі дні у квітні:
Великдень є перехідним церковним святом, адже щороку випадає на різну дату. День свята вираховують від дня першого повного місяця після весняного рівнодення.
Віряни дотримуються Великого посту, який триває сім тижнів і є одним із найсуворіших і найважчих. Цьогоріч Великий піст розпочався 27 лютого і триватиме до 15 квітня.
За Кодексом законів про працю, понеділок, який іде після Великодня, має бути вихідним. Але з огляду на воєнний стан трьох вихідних на свята не буде.
Натомість відпочиватимемо лише суботу та неділю — 8–9, 15–16 квітня відповідно.
Понеділки, що випадають на 10 та 17 квітня, залишаються робочими до кінця воєнного стану.
Воєнний стан в Україні нині продовжено до 18 травня 2023 року. Це означає, що українці не матимуть додаткових святкових та вихідних днів.
Раніше ми розповідали, які ще великі церковні свята будуть у квітні.
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