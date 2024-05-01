Скоро вже буде Пасха… а чи чекати додаткового вихідного на свято: пояснюємо

Воскресіння Хрестове традиційно відзначають у неділю, тож цьогоріч святкування Великодня припадає на 5 травня. Для вірян це свято є одним із найбільших, тож після Великодня українці отримували додатковий вихідний — у понеділок.

Однак з початком повномасштабного вторгнення усі вихідні у святкові дні скасували.

Чи буде додатковий вихідний на Великдень у 2024 році, пояснюємо далі у матеріалі.

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Вихідний на Великдень 2024: що відомо

Великдень 2024 припадає на 5 травня, тож додатковий вихідний українці можуть отримати 6 травня, у понеділок.

Однак зараз в Україні діє воєнний стан, який скасовує усі додаткові вихідні у країні, окрім визначених календарем.

Через це надавати додатковий вихідний компанії та державні установи не зобовʼязані.

Водночас ухвалювати рішення про надання додаткового вихідного на Великдень 2024 роботодавець може на власний розсуд. Тож чи буде додатковий вихідний 6 травня, вирішує кожна компанія окремо.

До слова, Великдень уже зовсім скоро. Аби ти не витрачав (-ла) часу на планування святкового меню, в іншому матеріалі можеш знайти ідеї для святкового столу на Великдень 2024.

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