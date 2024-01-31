Атмосфера кохання і романтики! Як прикрасити квартиру чи будинок на День Святого Валентина

Затишок та атмосферу вдома можна створити за допомогою декору. Наближається День Святого Валентина — а це значить, що ти можеш додати романтики та приємних деталей у житло. Читай, як прикрасити квартиру чи будинок на День закоханих.

Як прикрасити квартиру чи будинок на День Святого Валентина: ідеї

Зробити сюрприз чи підтримувати святкову атмосферу на День закоханих зовсім нескладно. Ми поділимося з тобою недорогими і красивими ідеями, як прикрасити квартиру чи будинок до свята.

Повітряні кульки-сердечка. Це недорогий спосіб, як прикрасити будинок чи квартиру на День закоханих. Це можуть бути звичайні кульки білого, червоного та рожевого кольорів з сердечками або ж гелієві.

Свічки-сердечка чи у червоно-рожевих відтінках. Свічки — чудовий спосіб додати романтики. У магазинах напередодні свята часто продаються тематичні — у формі сердець.

Шторки з дощику для фотозони. У дверях чи на стінах ти можеш наклеїти стрічки, які додадуть святкової атмосфери.

Гірлянди-серця. Такі також можна знайти у магазинах напередодні свята або виготовити власними руками.

Квіти. Квіти — завжди чудовий спосіб додати настрою і натхнення. Ти можеш вибрати троянди, гіпсофіли, ранункулюси, еустоми чи будь-які інші, що сподобаються.

Фігурки — фігурки Святого Валентина, сердець, пар закоханих, ведмедиків. Вони залишать невеликі акценти в різних кімнатах будинку чи квартири.

Червоні елементи декору — пледи, подушки, вази, підставки, посуд, постільна білизна. Це класний спосіб додати атмосфери романтики та кохання у дрібницях.

Картина з поцілунків — це найбюджетніший варіант декору чи навіть приємного подарунку для коханого. Знадобиться лише червона помада та папір/полотно. Але це має неперевершений вигляд!

Тримай кілька ідей для натхнення:

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